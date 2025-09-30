Cómo restablecer los AirPods Pro 3: una guía detallada

Si sus AirPods Pro 3 están experimentando problemas, como problemas de conectividad, problemas de carga o sonido distorsionado, restablecerlos suele ser la solución más rápida. Muchos usuarios no se dan cuenta de que un simple restablecimiento a menudo puede resolver la mayoría de los fallos que aparecen, lo que le evita frustraciones innecesarias. En esta guía, le guiaré paso a paso sobre cómo restablecer los AirPods Pro 3, además de compartir algunos consejos adicionales para solucionar problemas y mantenerlos funcionando sin problemas.

¿Cuándo debería restablecer los AirPods pro 3?

Antes de comenzar el proceso de restablecimiento, examinemos los escenarios en los que un restablecimiento es apropiado. Debería considerar restablecer sus AirPods Pro 3 si observa:

Problemas de emparejamiento : cuando sus AirPods no se conectan a su iPhone u otros dispositivos.



: cuando sus AirPods no se conectan a su iPhone u otros dispositivos. Problemas de sonido : como audio distorsionado, sonido amortiguado o un auricular que no funciona.



: como audio distorsionado, sonido amortiguado o un auricular que no funciona. Problemas de carga : si uno o ambos AirPods no se cargan dentro del estuche.



: si uno o ambos AirPods no se cargan dentro del estuche. Desconexiones aleatorias: se interrumpen durante las llamadas o la reproducción de música.



Si alguno de estos le resulta familiar, no se preocupe, no está solo. Aunque los AirPods Pro 3 son muy apreciados por los audiófilos por su calidad de sonido mejorada (ver reseña completa), aún pueden encontrar problemas menores que un restablecimiento suele resolver.

Cómo restablecer los AirPods pro 3 (paso a paso)

Restablecer sus AirPods Pro 3 lleva menos de dos minutos. Siga estos pasos en orden para obtener los mejores resultados:

Coloque sus AirPods en el estuche

Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.



Espere al menos 30 segundos antes de volver a abrir.

Olvídese del dispositivo en su iPhone

En su iPhone, vaya a Ajustes > Bluetooth.



Encuentre sus AirPods Pro 3 en la lista, toque el icono de información (i) y elija Olvidar este dispositivo.

Mantenga pulsado el botón de configuración

Con el estuche abierto, mantenga pulsado el botón de configuración en la parte posterior.



Siga pulsando hasta que la luz de estado parpadee en ámbar y, a continuación, en blanco.

Vuelva a conectar sus AirPods

Abra el estuche cerca de su iPhone y siga las instrucciones de configuración que aparecen en pantalla.



Se volverán a emparejar como nuevos.



Este proceso esencialmente le da a sus AirPods una pizarra limpia. Al igual que cambiar entre diferentes auriculares, como comparar los Nothing Ear 3 vs AirPods Pro, un restablecimiento le permite experimentarlos de nuevo en su mejor momento.

Soluciones alternativas si el restablecimiento no funciona

A veces, un restablecimiento no es suficiente. Si ese es el caso, aquí hay algunas otras soluciones que puede probar:

Compruebe si hay actualizaciones de firmware : Apple publica regularmente actualizaciones que abordan problemas de conectividad y audio. Las actualizaciones se instalan automáticamente, pero puede comprobarlo dejando sus AirPods conectados a su iPhone y cargándolos.



: Apple publica regularmente actualizaciones que abordan problemas de conectividad y audio. Las actualizaciones se instalan automáticamente, pero puede comprobarlo dejando sus AirPods conectados a su iPhone y cargándolos. Limpie los contactos de carga : el polvo y los residuos pueden bloquear el proceso de carga. Limpie suavemente tanto los auriculares como el estuche.



: el polvo y los residuos pueden bloquear el proceso de carga. Limpie suavemente tanto los auriculares como el estuche. Pruebe con un cargador diferente: si su estuche no se enciende, pruébelo con otro cable y adaptador de corriente.



Para una comodidad física y un rendimiento óptimos, recuerde que puede quitar y cambiar las almohadillas de los AirPods Pro 3 para lograr un mejor sellado, lo que también mejora la calidad del audio.

Consejos para prevenir problemas futuros

Restablecer sus AirPods no debería convertirse en un hábito. Para evitar encontrarse con problemas con frecuencia, aquí hay algunos consejos preventivos:

Mantenga el firmware actualizado : esto garantiza que siempre tenga las últimas correcciones y mejoras.



: esto garantiza que siempre tenga las últimas correcciones y mejoras. Guarde sus AirPods en el estuche : evita que la batería se agote y los mantiene seguros.



: evita que la batería se agote y los mantiene seguros. Evite los entornos hostiles : el calor, el sudor o el polvo excesivos pueden acortar su vida útil.



: el calor, el sudor o el polvo excesivos pueden acortar su vida útil. Úselos con cuidado en todos los dispositivos: si está cambiando entre diferentes dispositivos (por ejemplo, comparando AirPods Pro 3 vs Garmin COROS), desconéctelos correctamente antes de emparejarlos con otro dispositivo.

Conclusión

Saber cómo restablecer los AirPods Pro 3 puede evitarle frustraciones innecesarias. La mayoría de los problemas, como fallos de emparejamiento, fallos de carga o cortes de sonido, se pueden resolver en cuestión de minutos con un restablecimiento rápido. Si eso no funciona, pruebe las soluciones alternativas antes de considerar la reparación o la sustitución.

Personalmente, considero que un restablecimiento es mi solución preferida cada vez que mis AirPods no funcionan correctamente, y nueve de cada diez veces, los vuelve a hacer funcionar como nuevos.