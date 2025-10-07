Reseñas de macOS Tahoe: lo bueno, lo malo y lo incierto

macOS Tahoe ha sido una de las actualizaciones de software de Apple más comentadas en los últimos tiempos. Tras meses de anticipación y versiones beta, los críticos han emitido finalmente su veredicto, y las reseñas son tan fascinantes como la propia actualización.

Desde renovaciones visuales hasta ajustes de productividad, macOS Tahoe pretende modernizar la experiencia Mac sin dejar de ser fiel a lo que les gusta a los usuarios de siempre. Pero, ¿cumplió Apple realmente? Profundicemos en lo que dicen los críticos, las mejoras más destacadas y dónde empiezan a dividirse las opiniones.

Diseño y experiencia: una renovación audaz pero polarizadora

Apple describió macOS Tahoe como una «evolución refinada» de la estética de macOS, y la mayoría de los críticos coinciden en que es un paso visual adelante sorprendente. La nueva interfaz Liquid Glass y las capas translúcidas dan al sistema un aspecto más elegante y moderno que complementa el lenguaje de diseño en evolución del iPhone.

Sin embargo, algunos críticos no están del todo convencidos. En este artículo en profundidad, uno de nuestros compañeros compartió cómo el nuevo aspecto impresionó inicialmente, pero luego se sintió «distrayente» durante las largas sesiones de trabajo. ¿La conclusión? Es bonito, pero quizá un poco demasiado brillante para los flujos de trabajo centrados.

Esa tensión, entre forma y función, recorre muchas reseñas. Para los amantes del diseño, es un cambio refrescante. Para los usuarios minimalistas, puede que les cueste acostumbrarse.

Mejoras de productividad: búsqueda más inteligente e integración más profunda

Uno de los elogios más constantes en las reseñas es la inteligencia mejorada de Spotlight. Buscar entre archivos, aplicaciones o incluso ajustes del sistema se siente notablemente más rápido y con mayor conciencia del contexto. Los críticos lo describen como «Spotlight, pero finalmente útil», gracias a la sutil integración de las indicaciones de Apple Intelligence.

Las funciones de Continuidad también destacan. Ahora puedes contestar llamadas, duplicar tu iPhone o gestionar notificaciones directamente desde tu Mac sin problemas. Apple ha estado perfeccionando esta armonía entre dispositivos durante años, y macOS Tahoe lo acerca más que nunca a la perfección.

La actualización incluso añade una aplicación Teléfono oficial para Mac, que cubre una carencia que los usuarios llevaban mucho tiempo deseando que se cubriera. En el anuncio oficial de Apple, la empresa lo posicionó como parte de un «ecosistema Apple más unificado», y hasta ahora, los críticos coinciden en que es una adición práctica y bienvenida.

Lo que más gustó a los críticos

Después de revisar varias reseñas, estas son las funciones de las que la mayoría de los críticos no podían dejar de hablar:

Imágenes y animaciones fluidas: Las transiciones y los nuevos efectos de ventana se sienten más cinematográficos y naturales.

Multitarea mejorada: Ahora puedes ajustar y cambiar el tamaño de las ventanas más rápidamente, lo que hace que los flujos de trabajo en paralelo sean aún más fluidos.

Aplicaciones Notas y Archivos mejoradas: Más compatibles con iCloud, etiquetado mejorado y organización simplificada.

Aumento del rendimiento: Especialmente en los Mac con Apple Silicon más recientes, las aplicaciones se inician más rápido y el rendimiento de la batería mejora.

Indicadores de privacidad más sólidos: Adiciones sutiles pero tranquilizadoras que permiten a los usuarios saber cuándo su cámara o micrófono están activos.

Para los usuarios que actualizan desde Ventura o Sonoma, estas mejoras hacen que el salto a macOS Tahoe se sienta significativo, no solo cosmético.

Los inconvenientes: no todo el mundo está convencido

Incluso las reseñas más positivas destacan algunos aspectos mejorables. El nuevo diseño, aunque impresionante, puede afectar a la legibilidad en determinados modos de color. Los modelos Mac más antiguos tienen dificultades para seguir el ritmo de la complejidad visual de la nueva interfaz.

Mientras tanto, los usuarios con Mac antiguos basados en Intel pueden experimentar transiciones más lentas y un rendimiento inconsistente, una señal de que Apple está claramente optimizando para sus chips de silicio más recientes.

Algunos críticos también argumentan que Apple Intelligence todavía se siente poco cocinado. Las vistas previas beta de sugerencias contextuales y resúmenes automáticos prometen grandes cosas, pero como dijeron varios críticos, «el futuro no está del todo aquí todavía».

Reseñas beta e información de desarrolladores

La comunidad de desarrolladores tuvo acceso anticipado al sistema operativo, y las impresiones de la fase macOS Tahoe 26 Beta 4 dieron pistas útiles sobre qué esperar. Según la cobertura de MacObserver, muchos de los primeros probadores destacaron las mejoras de estabilidad y los refinamientos en las animaciones, así como las pequeñas pero cruciales correcciones que hacen que la versión final se sienta más pulida que sus contrapartes beta iniciales.

Estas actualizaciones iterativas demuestran el esfuerzo de Apple por incorporar los comentarios de los desarrolladores antes del lanzamiento final, una medida que puede explicar por qué la versión pública se siente más estable en comparación con las primeras betas accidentadas de las pasadas generaciones de macOS.

Reflexiones finales

macOS Tahoe es una actualización moderna y segura, no perfecta, pero innegablemente con visión de futuro. Apple continúa impulsando el Mac hacia un ecosistema donde el diseño, la inteligencia y la integración perfecta de dispositivos coexisten.

Si priorizas el atractivo visual, el control entre dispositivos y una productividad más fluida, la actualización merece tu tiempo. Pero si todavía estás ejecutando un Mac Intel más antiguo o prefieres una interfaz minimalista, podría ser prudente esperar una o dos actualizaciones de mantenimiento.

De cualquier manera, macOS Tahoe demuestra una cosa: Apple todavía sabe cómo hacer que un sistema operativo se sienta nuevo, sin perder lo que hace que el Mac se sienta como en casa.