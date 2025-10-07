Avis sur macOS Tahoe : le bon, le mauvais et l’incertain

macOS Tahoe a été l’une des mises à jour logicielles d’Apple les plus commentées de ces derniers temps. Après des mois d’anticipation et de versions bêta, les critiques ont enfin rendu leur verdict, et les avis sont aussi fascinants que la mise à jour elle-même.

Des refonte visuelles aux ajustements de productivité, macOS Tahoe vise à moderniser l’expérience Mac tout en restant fidèle à ce que les utilisateurs de longue date apprécient. Mais Apple a-t-il vraiment tenu ses promesses ? Plongeons dans ce que disent les critiques, les améliorations remarquables et les points où les opinions commencent à diverger.

Design et expérience : un rafraîchissement audacieux mais polarisant

Apple a décrit macOS Tahoe comme une « évolution raffinée » de l’esthétique macOS, et la plupart des critiques s’accordent à dire qu’il s’agit d’un pas en avant visuel saisissant. La nouvelle interface Liquid Glass et les couches translucides donnent au système un aspect plus élégant et moderne qui complète le langage de design évolutif de l’iPhone.

Cependant, certains critiques ne sont pas entièrement convaincus. Dans cet article approfondi, l’un de nos collègues a partagé comment le nouveau look a d’abord impressionné mais s’est ensuite révélé « distrayant » lors de longues sessions de travail. La conclusion ? C’est beau, mais peut-être un peu trop brillant pour les flux de travail concentrés.

Cette tension, entre forme et fonction, traverse de nombreux avis. Pour les amateurs de design, c’est un changement rafraîchissant. Pour les utilisateurs minimalistes, il faudra peut-être du temps pour s’y habituer.

Améliorations de productivité : recherche plus intelligente et intégration plus poussée

L’un des éloges les plus constants dans les avis concerne l’intelligence améliorée de Spotlight. La recherche dans les fichiers, applications ou même les réglages système semble nettement plus rapide et plus contextuelle. Les critiques la décrivent comme « Spotlight, mais enfin utile », grâce à l’intégration subtile des indices d’Apple Intelligence.

Les fonctionnalités de Continuité se démarquent également. Vous pouvez désormais reprendre des appels de manière transparente, mettre en miroir votre iPhone ou gérer les notifications directement depuis votre Mac. Apple peaufine cette harmonie inter-appareils depuis des années, et macOS Tahoe s’en rapproche plus que jamais de la perfection.

La mise à jour ajoute même une application Téléphone officielle pour Mac, comblant une lacune que les utilisateurs souhaitaient voir comblée depuis longtemps. Dans l’annonce officielle d’Apple, l’entreprise a positionné cela comme faisant partie d’un « écosystème Apple plus unifié », et jusqu’à présent, les critiques s’accordent à dire que c’est un ajout pratique et bienvenu.

Ce que les critiques ont le plus apprécié

Après avoir passé en revue plusieurs avis, voici les fonctionnalités dont la plupart des critiques n’arrêtaient pas de parler :

Visuels et animations fluides : Les transitions et les nouveaux effets de fenêtre semblent plus cinématographiques et naturels.

Multitâche amélioré : Vous pouvez désormais accrocher et redimensionner les fenêtres plus rapidement, rendant les flux de travail côte à côte encore plus fluides.

Applications Notes et Fichiers améliorées : Plus compatibles avec iCloud, étiquetage amélioré et organisation simplifiée.

Améliorations des performances : Particulièrement sur les Mac Apple Silicon plus récents, les applications se lancent plus rapidement et les performances de la batterie s’améliorent.

Indicateurs de confidentialité renforcés : Ajouts subtils mais rassurants qui informent les utilisateurs lorsque leur caméra ou microphone est actif.

Pour les utilisateurs passant de Ventura ou Sonoma, ces améliorations rendent le passage à macOS Tahoe significatif, pas seulement cosmétique.

Les inconvénients : tout le monde n’est pas convaincu

Même les avis les plus positifs soulignent quelques défauts. Le nouveau design, bien que magnifique, peut affecter la lisibilité sous certains modes de couleur. Les anciens modèles de Mac ont un peu de mal à suivre la complexité visuelle de la nouvelle interface.

Pendant ce temps, les utilisateurs avec des Mac Intel vieillissants peuvent rencontrer des transitions plus lentes et des performances incohérentes, signe qu’Apple optimise clairement pour ses puces silicon plus récentes.

Certains critiques soutiennent également qu’Apple Intelligence semble encore inachevé. Les aperçus bêta des suggestions contextuelles et des résumés automatiques promettent de grandes choses, mais comme l’ont dit plusieurs critiques, « l’avenir n’est pas encore tout à fait là ».

Avis sur les versions bêta et perspectives des développeurs

La communauté des développeurs a eu un accès anticipé au système d’exploitation, et les impressions de la phase macOS Tahoe 26 Beta 4 ont donné des indices utiles sur ce à quoi s’attendre. Selon la couverture de MacObserver, de nombreux testeurs précoces ont noté les améliorations de stabilité et les raffinements dans les animations, ainsi que des corrections petites mais cruciales qui rendent la version finale plus polie que ses homologues bêta initiales.

Ces mises à jour itératives démontrent l’effort d’Apple pour incorporer les commentaires des développeurs avant le déploiement final, une démarche qui peut expliquer pourquoi la version publique semble plus stable comparée aux premières versions bêta mouvementées des générations macOS passées.

Réflexions finales

macOS Tahoe est une mise à jour confiante et moderne, pas parfaite, mais indéniablement avant-gardiste. Apple continue de pousser le Mac vers un écosystème où design, intelligence et intégration transparente des appareils coexistent.

Si vous privilégiez l’attrait visuel, le contrôle inter-appareils et une productivité plus fluide, la mise à jour vaut votre temps. Mais si vous utilisez encore un ancien Mac Intel ou préférez une interface minimaliste, il pourrait être sage d’attendre une ou deux mises à jour de maintenance.

Quoi qu’il en soit, macOS Tahoe prouve une chose : Apple sait encore comment faire qu’un système d’exploitation semble nouveau, sans perdre ce qui fait que le Mac se sent comme chez soi.