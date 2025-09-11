Liquid Glass expliqué : ce que c’est et comment le personnaliser

Liquid Glass est le nouveau look système d’Apple. Vous le remarquerez dès la mise à jour : les surfaces semblent vivantes, les couleurs respirent, et les éléments d’interface réagissent à la lumière et au mouvement comme de vrais matériaux. Ce n’est pas qu’un simple effet de flou. C’est une couche dynamique qui s’adapte à votre fond d’écran, vos widgets, et ce qui se passe à l’écran.

Décomposons tout cela pour que vous sachiez ce qui a changé, où le trouver, et comment le faire fonctionner pour vous.

Ce qu’est réellement Liquid Glass

Pensez à Liquid Glass comme un matériau « vivant » qui se situe entre votre contenu et l’arrière-plan. Il :

Échantillonne votre fond d’écran et les couleurs d’applications pour teinter les panneaux et widgets de manière à rester lisible. Simule la profondeur et la réfraction pour que les feuilles, menus et contrôles donnent l’impression de verre qui bouge avec votre poignet, souris ou toucher. Répond au mouvement et à la mise au point — des reflets subtils, ombres et parallaxe indiquent à vos yeux où regarder ensuite.

L’objectif est simple : rendre l’interface plus naturelle sans vous gêner.

Où vous le verrez

iPhone (iOS 26)

Widgets d’écran de verrouillage et d’accueil : tuiles glacées qui reprennent la palette de votre fond d’écran.

Centre de contrôle et notifications : panneaux translucides avec une séparation plus claire et un meilleur contraste.

panneaux translucides avec une séparation plus claire et un meilleur contraste. Feuilles et menus système : bords plus lisses, ombres plus douces, texte plus net.

Votre iPhone est-il compatible avec iOS 26 ? Vérifiez-le dès maintenant.

Mac (macOS Tahoe)

Panneaux de barre latérale, barre de menus et popovers : panneaux translucides et sensibles aux couleurs qui gardent le contenu lisible.

panneaux translucides et sensibles aux couleurs qui gardent le contenu lisible. Safari, Messages, Notes : barres latérales et barres d’outils rafraîchies qui s’adaptent à la teinte de votre bureau.

Apple Watch (watchOS 26)

Cadran Flow : les chiffres Liquid Glass réfractent un orbe fluide de couleur lorsque vous bougez votre poignet.

les chiffres Liquid Glass réfractent un orbe fluide de couleur lorsque vous bougez votre poignet. Smart Stack : les cartes semblent superposées, avec une hiérarchie plus claire et des indices de mouvement.

Vision Pro (visionOS 26)

Widgets et panneaux spatiaux : surfaces vitrées qui se placent dans votre espace et réagissent à la lumière de manière réaliste.

Ce qui diffère d’avant

Pas seulement du « verre dépoli ». La teinte et la clarté changent selon le contexte, pas un flou uniforme.

La teinte et la clarté changent selon le contexte, pas un flou uniforme. Meilleure lisibilité. De nouvelles règles de texte et de contraste gardent les titres nets même sur des fonds d’écran chargés.

De nouvelles règles de texte et de contraste gardent les titres nets même sur des fonds d’écran chargés. Cohérent entre les appareils. iPhone, Mac, Watch et Vision partagent maintenant le même langage visuel.

Comment le personnaliser (étape par étape)

Sur iPhone (iOS 26)

Choisissez un fond d’écran adapté : Réglages → Fond d’écran → choisissez-en un avec des tons uniformes. Les photos chargées peuvent réduire la lisibilité. Ajustez les widgets d’écran de verrouillage : Appui long sur l’écran de verrouillage → Personnaliser → ajustez la taille/ordre des widgets. Disposition du Centre de contrôle : Réglages → Centre de contrôle → réorganisez les tuiles pour vos contrôles les plus utilisés. Améliorez la clarté (optionnel) : Réglages → Accessibilité → Affichage et taille du texte → activez Augmenter le contraste ou Réduire la transparence si le texte semble faible. Confort de mouvement : Réglages → Accessibilité → Mouvement → Réduire les animations pour limiter l’animation si vous êtes sensible au mouvement.

En savoir plus sur ce que les gens disent de Liquid Glass.

Sur Mac (macOS Tahoe)

Bases d’apparence : Réglages Système → Apparence → choisissez Clair/Sombre/Auto et Couleur de surbrillance. Teinte du bureau : Réglages Système → Fond d’écran → essayez des arrière-plans plus calmes pour des panneaux plus nets. Lisibilité : Réglages Système → Accessibilité → Affichage → Augmenter le contraste ou Réduire la transparence selon les besoins.

Sur Apple Watch (watchOS 26)

Utilisez Flow : touchez et maintenez le cadran → Modifier → sélectionnez Flow et choisissez une famille de couleurs. Smart Stack : tournez la Digital Crown pour faire apparaître les bonnes cartes ; réorganisez dans l’app Watch.

Sur Vision Pro (visionOS 26)

Widgets spatiaux : appuyez et maintenez pour placer ou redimensionner ; évitez d’en empiler trop dans une zone pour garder la mise au point.

Batterie et performances : à quoi s’attendre

Efficacité : Liquid Glass fonctionne sur le GPU et est optimisé pour les puces modernes. L’impact sur la batterie au quotidien devrait être minimal.

Liquid Glass fonctionne sur le GPU et est optimisé pour les puces modernes. L’impact sur la batterie au quotidien devrait être minimal. Si vous remarquez des saccades ou une décharge : Réduisez les animations ; 2) Réduisez la transparence ; 3) Essayez un fond d’écran plus simple ; 4) Redémarrez après la mise à jour.

Écrans Always-On : le système réduit les taux de rafraîchissement et simplifie les effets quand l’écran est inactif.

Conseils d’accessibilité

Augmenter le contraste pour des bords de texte plus forts.

Réduire la transparence pour rendre les panneaux vitrés plus solides.

pour rendre les panneaux vitrés plus solides. Texte en gras si les titres semblent encore légers.

si les titres semblent encore légers. Réduire les animations pour limiter la parallaxe et les transitions.

Cela ne « désactive » pas Liquid Glass — cela l’adapte à vos besoins.

Dépannage rapide

Si le texte est difficile à lire sur ma photo.

Choisissez un fond d’écran plus calme ou activez Augmenter le contraste. Les arrière-plans de widgets se recalibreront.

Les animations semblent distrayantes.

Activez Réduire les animations. Vous gardez le design, perdez le mouvement supplémentaire.

Certaines apps semblent incohérentes.

Les apps tierces se mettent à jour selon leur propre calendrier. Les apps système suivent déjà les règles Liquid Glass.

FAQ

Puis-je désactiver complètement Liquid Glass ? Pas avec un seul interrupteur, mais Réduire la transparence et Augmenter le contraste rendent les panneaux plus opaques et à fort contraste. Mes anciens fonds d’écran fonctionneront-ils encore ? Oui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des images avec des tons cohérents. Les photos ultra-chargées peuvent concurrencer le texte. Cela affecte-t-il les captures d’écran ou enregistrements d’écran ? Ce que vous voyez est ce que vous capturez. Est-ce seulement cosmétique ? Non. Le système visuel encode la hiérarchie et la mise au point, vous repérez donc les contrôles clés plus rapidement.







Une liste de vérification de configuration rapide

Choisissez un fond d’écran calme qui correspond à vos goûts.

Organisez les widgets pour que les informations consultables soient en haut.

Ajustez le Contraste ou la Transparence si la lisibilité diminue.

ou la si la lisibilité diminue. Activez Réduire les animations si vous préférez une sensation plus stable.

Conclusion

Liquid Glass concerne la sensation et la mise au point. Il apporte des surfaces cohérentes et réactives à iPhone, Mac, Watch et Vision Pro sans vous noyer dans les réglages. Commencez par votre fond d’écran, ajustez le contraste selon vos yeux, et laissez le système faire le gros du travail. Si c’est beau et que vous pouvez le lire d’un coup d’œil, vous l’avez bien configuré.