Flüssigglas erklärt: was es ist und wie man es anpasst

Flüssigglas ist Apples neuer System-Look. Sie werden es sofort bemerken, wenn Sie aktualisieren: Oberflächen wirken lebendig, Farben atmen, und UI-Elemente reagieren auf Licht und Bewegung wie echte Materialien. Es ist nicht nur ein Weichzeichnungseffekt. Es ist eine dynamische Ebene, die sich an Ihr Hintergrundbild, Ihre Widgets und das Geschehen auf dem Bildschirm anpasst.

Lassen Sie es uns aufschlüsseln, damit Sie wissen, was sich geändert hat, wo Sie es finden und wie Sie es für sich nutzen können.

Was Flüssigglas tatsächlich ist

Stellen Sie sich Flüssigglas als ein „lebendiges“ Material vor, das zwischen Ihrem Inhalt und dem Hintergrund liegt. Es:

Nimmt Farben Ihres Hintergrundbilds und Ihrer Apps auf, um Bedienfelder und Widgets auf eine Weise einzufärben, die lesbar bleibt. Simuliert Tiefe und Brechung, sodass Blätter, Menüs und Steuerelemente sich wie Glas anfühlen, das sich mit Ihrem Handgelenk, Ihrer Maus oder Berührung bewegt. Reagiert auf Bewegung und Fokus – subtile Highlights, Schatten und Parallaxen sagen Ihren Augen, wohin sie als Nächstes schauen sollen.

Das Ziel ist einfach: die Benutzeroberfläche natürlicher wirken zu lassen, ohne Sie zu behindern.

Wo Sie es sehen werden

iPhone (iOS 26)

Widgets für Sperrbildschirm und Home-Bildschirm: glasierte Kacheln, die die Farbpalette Ihres Hintergrundbilds aufnehmen.

Kontrollzentrum und Mitteilungen: durchscheinende Bereiche mit klarerer Trennung und besserem Kontrast.

durchscheinende Bereiche mit klarerer Trennung und besserem Kontrast. Systemblätter und Menüs: glattere Kanten, weichere Schatten, schärferer Text.

Mac (macOS Tahoe)

Seitenleisten-Bedienfelder, Menüleiste und Pop-overs: durchscheinende, farbempfindliche Bereiche, die Inhalte lesbar halten.

durchscheinende, farbempfindliche Bereiche, die Inhalte lesbar halten. Safari, Nachrichten, Notizen: aktualisierte Seitenleisten und Symbolleisten, die sich an die Tönung Ihres Desktops anpassen.

Apple Watch (watchOS 26)

Flow-Zifferblatt: Flüssigglas-Ziffern brechen eine flüssige Farbkugel, wenn Sie Ihr Handgelenk bewegen.

Flüssigglas-Ziffern brechen eine flüssige Farbkugel, wenn Sie Ihr Handgelenk bewegen. Smart Stack: Karten wirken geschichtet, mit klarerer Hierarchie und Bewegungshinweisen.

Vision Pro (visionOS 26)

Räumliche Widgets und Bedienfelder: glasartige Oberflächen, die in Ihrem Raum sitzen und realistisch auf Licht reagieren.

Was anders ist als zuvor

Nicht nur „Milchglas“. Die Tönung und Klarheit verschieben sich basierend auf dem Kontext, nicht eine Einheitsunschärfe.

Die Tönung und Klarheit verschieben sich basierend auf dem Kontext, nicht eine Einheitsunschärfe. Bessere Lesbarkeit. Neue Text- und Kontrastregeln halten Titel scharf, selbst über unruhigen Hintergrundbildern.

Neue Text- und Kontrastregeln halten Titel scharf, selbst über unruhigen Hintergrundbildern. Geräteübergreifend konsistent. iPhone, Mac, Watch und Vision teilen sich nun die gleiche visuelle Sprache.

Wie man es anpasst (Schritt für Schritt)

Auf dem iPhone (iOS 26)

Wählen Sie ein passendes Hintergrundbild: Einstellungen → Hintergrundbild → wählen Sie eines mit gleichmäßigen Tönen. Unruhige Fotos können die Lesbarkeit beeinträchtigen. Sperrbildschirm-Widgets anpassen: Sperrbildschirm lange drücken → Anpassen → Widget-Größe/-Reihenfolge anpassen. Kontrollzentrum-Layout: Einstellungen → Kontrollzentrum → Kacheln für Ihre meistgenutzten Steuerelemente neu anordnen. Klarheit verbessern (optional): Einstellungen → Bedienungshilfen → Anzeige & Textgröße → aktivieren Sie Kontrast erhöhen oder Transparenz reduzieren, wenn Text blass erscheint. Bewegungskomfort: Einstellungen → Bedienungshilfen → Bewegung → Bewegung reduzieren, um Animationen einzuschränken, wenn Sie empfindlich auf Bewegung reagieren.

Auf dem Mac (macOS Tahoe)

Grundlagen des Erscheinungsbilds: Systemeinstellungen → Erscheinungsbild → wählen Sie Hell/Dunkel/Automatisch und Akzentfarbe. Desktop-Tönung: Systemeinstellungen → Hintergrundbild → versuchen Sie ruhigere Hintergründe für klarere Bereiche. Lesbarkeit: Systemeinstellungen → Bedienungshilfen → Anzeige → Kontrast erhöhen oder Transparenz reduzieren nach Bedarf.

Auf der Apple Watch (watchOS 26)

Flow verwenden: Zifferblatt berühren und halten → Bearbeiten → wählen Sie Flow und wählen Sie eine Farbfamilie. Smart Stack: drehen Sie die Digital Crown, um die richtigen Karten anzuzeigen; in der Watch-App neu anordnen.

Auf Vision Pro (visionOS 26)

Räumliche Widgets: drücken und halten zum Platzieren oder Ändern der Größe; vermeiden Sie es, zu viele in einer Zone zu stapeln, um den Fokus zu behalten.

Akku und Leistung: Was Sie erwarten können

Effizienz: Flüssigglas läuft auf der GPU und ist für moderne Chips optimiert. Der tägliche Akkuverbrauch sollte minimal sein.

Flüssigglas läuft auf der GPU und ist für moderne Chips optimiert. Der tägliche Akkuverbrauch sollte minimal sein. Wenn Sie Ruckeln oder Entladung bemerken: Bewegung reduzieren; 2) Transparenz reduzieren; 3) Versuchen Sie ein einfacheres Hintergrundbild; 4) Nach dem Update neu starten.

Always-On-Displays: das System senkt die Bildwiederholraten und vereinfacht Effekte, wenn der Bildschirm inaktiv ist.

Tipps zur Barrierefreiheit

Kontrast erhöhen für stärkere Textkanten.

Transparenz reduzieren , um glasartige Bereiche solider zu machen.

, um glasartige Bereiche solider zu machen. Fetter Text , wenn Titel immer noch blass wirken.

, wenn Titel immer noch blass wirken. Bewegung reduzieren, um Parallaxen und Übergänge zu begrenzen.

Diese „deaktivieren“ Flüssigglas nicht – sie passen es an Ihre Bedürfnisse an.

Schnelle Fehlerbehebung

Wenn Text über meinem Foto schwer zu lesen ist.

Wählen Sie ein ruhigeres Hintergrundbild oder aktivieren Sie Kontrast erhöhen. Widget-Hintergründe werden neu kalibriert.

Animationen wirken ablenkend.

Aktivieren Sie Bewegung reduzieren. Sie behalten das Design, verlieren aber die zusätzliche Bewegung.

Einige Apps sehen inkonsistent aus.

Drittanbieter-Apps aktualisieren sich nach ihrem eigenen Zeitplan. System-Apps folgen bereits den Flüssigglas-Regeln.

FAQs

Kann ich Flüssigglas komplett deaktivieren? Nicht als einzelner Schalter, aber Transparenz reduzieren und Kontrast erhöhen machen Bereiche undurchsichtiger und kontrastreicher. Werden meine alten Hintergrundbilder noch funktionieren? Ja. Für beste Ergebnisse verwenden Sie Bilder mit gleichmäßigen Tönen. Sehr unruhige Aufnahmen können mit Text konkurrieren. Beeinflusst es Screenshots oder Bildschirmaufnahmen? Was Sie sehen, ist das, was Sie aufnehmen. Ist dies nur kosmetisch? Nein. Das visuelle System kodiert Hierarchie und Fokus, sodass Sie wichtige Steuerelemente schneller erkennen.







Eine schnelle Einrichtungs-Checkliste

Wählen Sie ein ruhiges Hintergrundbild, das Ihrem Geschmack entspricht.

Ordnen Sie Widgets an, sodass schnell erfassbare Informationen oben platziert sind.

Passen Sie Kontrast oder Transparenz an, wenn die Lesbarkeit nachlässt.

oder an, wenn die Lesbarkeit nachlässt. Aktivieren Sie Bewegung reduzieren, wenn Sie ein ruhigeres Gefühl bevorzugen.

Fazit

Bei Flüssigglas geht es um Gefühl und Fokus. Es bringt konsistente, reaktionsschnelle Oberflächen auf iPhone, Mac, Watch und Vision Pro, ohne Sie in Einstellungen zu vergraben. Beginnen Sie mit Ihrem Hintergrundbild, passen Sie den Kontrast an Ihre Augen an und lassen Sie das System die Hauptarbeit erledigen. Wenn es gut aussieht und Sie es auf einen Blick lesen können, haben Sie es richtig eingerichtet.