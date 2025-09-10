Apple veröffentlicht iOS 26 am 15. September: Prüfen Sie, ob Ihr iPhone kompatibel ist

Apple wird iOS 26 nach seiner jüngsten „Awe Dropping“-Keynote veröffentlichen. Das Update überspringt ältere Hardware. Wenn Ihr iPhone älter als das iPhone 11 ist, erhalten Sie iOS 26 nicht.

iOS 26 bringt ein visuelles Redesign namens Liquid Glass, erweiterte Live-Übersetzung, überarbeitete Kamera- und Fotos-Apps sowie eine Reihe von Apple Intelligence-Funktionen, die auf neueren Chips basieren. Apple ist zu einem jahresbasierten Benennungsschema übergegangen, weshalb die Software nun iOS 26 anstelle einer niedrigeren inkrementellen Nummer anzeigt.

Kompatibilitätsregel: iPhones mit einem A13 Bionic Chip oder neuer qualifizieren sich für iOS 26. Diese Grenze schließt iPhone XR, XS und XS Max aus, die bei iOS 18 stehen blieben.

Vollständige Liste kompatibler Geräte

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2. Generation und später)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

Was das für Sie bedeutet

Überprüfen Sie Ihr Modell unter Einstellungen > Allgemein > Info > Modellname. Wenn Ihr iPhone iPhone 11 oder neuer ist, erhalten Sie iOS 26. Apple Intelligence-Tools erfordern mehr Rechenleistung. Funktionen wie Live-Übersetzung und erweiterte visuelle Intelligenz benötigen A17 Pro oder neuer, daher werden diese Tools auf Pro-Modelle und die neuesten Standardmodelle beschränkt sein.

Wenn Ihr Gerät nicht unterstützt wird, erhalten Sie die neuen Funktionen oder zukünftigen Sicherheitsverbesserungen, die an iOS 26 gebunden sind, nicht. Das Upgrade Ihres Telefons ist der einzige Weg, um auf den vollen Funktionsumfang und die neuesten Sicherheitspatches zuzugreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie iOS 26 auf Ihr iPhone herunterladen.