Apple lanza iOS 26 el 15 de septiembre: comprueba si tu iPhone es compatible

Apple lanzará iOS 26 después de su reciente presentación «Awe Dropping». La actualización no es compatible con hardware más antiguo. Si tu iPhone es anterior al iPhone 11, no recibirás iOS 26.
iOS 26 trae un rediseño visual llamado Liquid Glass, traducción en vivo ampliada, aplicaciones de Cámara y Fotos renovadas y un conjunto de funciones de Apple Intelligence que dependen de chips más nuevos. Apple ha adoptado un esquema de nombres basado en el año, por lo que ahora el software se llama iOS 26 en lugar de un número incremental inferior.
Regla de compatibilidad: los iPhones con un chip A13 Bionic o más reciente son compatibles con iOS 26. Esto excluye los iPhone XR, XS y XS Max, que se quedaron en iOS 18.
Lista completa de dispositivos compatibles
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación y posteriores)
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
Qué significa esto para ti
Comprueba tu modelo en Ajustes > General > Información > Nombre del modelo. Si tu iPhone es iPhone 11 o posterior, recibirás iOS 26. Las herramientas de Apple Intelligence requieren más potencia de procesamiento. Funciones como Live Translation e inteligencia visual avanzada necesitan A17 Pro o posterior, por lo que estas herramientas se limitarán a los modelos Pro y a los modelos estándar más recientes.
Si tu dispositivo no es compatible, no recibirás las nuevas funciones ni las futuras mejoras de seguridad vinculadas a iOS 26. La única forma de acceder al conjunto completo de funciones y a los últimos parches de seguridad es actualizar tu teléfono. Aquí te explicamos cómo descargar iOS 26 en tu iPhone.