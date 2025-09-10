Apple lance iOS 26 le 15 septembre : vérifiez si votre iPhone est compatible

Apple lancera iOS 26 après sa récente keynote « Awe Dropping ». La mise à jour exclut les anciens appareils. Si votre iPhone est antérieur à l’iPhone 11, vous n’obtiendrez pas iOS 26.

iOS 26 apporte une refonte visuelle appelée Liquid Glass, une traduction en direct étendue, des applications Appareil photo et Photos remaniées, et un ensemble de fonctionnalités Apple Intelligence qui s’appuient sur des puces plus récentes. Apple est passé à un système de dénomination basé sur l’année, c’est pourquoi le logiciel s’appelle maintenant iOS 26 plutôt qu’un numéro incrémental inférieur.

Règle de compatibilité : les iPhone équipés d’une puce A13 Bionic ou plus récente sont éligibles pour iOS 26. Cette limite exclut les iPhone XR, XS et XS Max, qui se sont arrêtés à iOS 18.

Liste complète des appareils compatibles

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération et ultérieures)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

Ce que cela signifie pour vous

Vérifiez votre modèle dans Réglages > Général > Informations > Nom du modèle. Si votre iPhone est un iPhone 11 ou ultérieur, vous recevrez iOS 26. Les outils Apple Intelligence nécessitent plus de puissance de traitement. Les fonctionnalités telles que la traduction en direct et l’intelligence visuelle avancée nécessitent un A17 Pro ou plus récent, ces outils seront donc limités aux modèles Pro et aux modèles standard les plus récents.

Si votre appareil n’est pas pris en charge, vous n’obtiendrez pas les nouvelles fonctionnalités ni les futures améliorations de sécurité liées à iOS 26. Mettre à niveau votre téléphone est le seul moyen d’accéder à l’ensemble complet des fonctionnalités et aux derniers correctifs de sécurité. Voici comment télécharger iOS 26 sur votre iPhone.