iOS 26-instellingen die je nu meteen moet wijzigen

Als je net hebt geüpdatet naar iOS 26, ben je waarschijnlijk de nieuwe designelementen, prestatieverbeteringen en subtiele aanpassingen aan het ontdekken die Apple stilletjes heeft toegevoegd. Ik heb de afgelopen dagen mijn instellingen getest en verfijnd, en ik heb er een paar ontdekt die de iPhone-ervaring echt verbeteren — van privacy-upgrades tot vloeiendere visuals en batterij-efficiëntie.

Hier zijn de iOS 26-instellingen die je onmiddellijk moet wijzigen om het meeste uit Apple’s nieuwste update te halen.

iOS 26-instellingen die je kunt aanpassen om je ervaring te verfijnen

1. Pas je vergrendelscherm-ervaring aan

Het vergrendelscherm is opnieuw geëvolueerd in iOS 26. Je kunt nu widgets, lettertypen en zelfs dynamische achtergronden aanpassen. Ik raad aan om naar Instellingen → Achtergrond → Nieuwe achtergrond toevoegen te gaan om de jouwe te verfijnen.

Je kunt ook Live activiteiten inschakelen voor apps zoals sport, ritdelen en bezorging. Deze instelling zorgt ervoor dat je live updates direct op je vergrendelscherm krijgt — je hoeft je iPhone niet te ontgrendelen om de voortgang te controleren.

Lees ook: iOS 26 Reviews Roundup om te zien wat gebruikers zeggen over het nieuwe vergrendelscherm-ontwerp.

Apple blijft de privacycontroles in iOS 26 aanscherpen. Ik stel voor om je App-privacyrapport te bekijken door naar Instellingen → Privacy en beveiliging → App-privacyrapport te gaan.

Je krijgt een volledig overzicht van hoe vaak elke app toegang krijgt tot je gegevens — inclusief je camera, microfoon en locatie. Het is ook een goed idee om Advertentietracking uit te schakelen onder Instellingen → Privacy en beveiliging → Tracking, zodat adverteerders je activiteit niet kunnen volgen tussen apps.

Dit verbetert niet alleen je privacy, maar kan ook achtergrondactiviteit verminderen, wat je batterijduur ten goede komt.

3. Verfijn de batterij-instellingen

Batterij-optimalisatie blijft een topprioriteit voor de meeste iPhone-gebruikers. In iOS 26 heeft Apple Batterijconditie en opladen gedetailleerder en actiegerichter gemaakt.

Ga naar Instellingen → Batterij → Batterijconditie en opladen, en schakel Geoptimaliseerd batterij opladen in. Dit vertraagt het opladen boven 80% totdat je volledige vermogen nodig hebt, wat de batterij van je iPhone op lange termijn beschermt.

Ik raad ook aan om Schone energie opladen in te schakelen, wat het opladen timed voor wanneer er schonere energie wordt gebruikt in jouw omgeving. Het is een kleine stap richting duurzaamheid die je geen gemak kost. Deze functie is beschikbaar in iOS 16.1 en later, en met iOS 26 is het slimmer en nauwkeuriger dan ooit.

4. Schakel de nieuwe wazige achtergrond in berichten uit

Een van de meest besproken visuele veranderingen in iOS 26 is het wazige achtergrondeffect in Berichten. Persoonlijk vond ik het afleidend en heb ik het binnen enkele minuten uitgeschakeld.

Om het uit te schakelen, ga je naar Instellingen → Toegankelijkheid → Weergave en tekstgrootte → Verminder transparantie. Door dit in te schakelen, verwijder je het wazige effect en vervang je het door een schonere, effen achtergrond.

Als je de esthetiek leuk vond maar iets scherpers wilt, bekijk dan deze alternatieven voor berichtenachtergronden. Ze zijn vloeiender en beter gebalanceerd voor dagelijks berichtenverkeer.

5. Pas focusmodi aan voor slimmere meldingen

Focusmodi in iOS 26 zijn slimmer dan ooit. Je kunt nu App-groepen instellen die automatisch worden geactiveerd of gedeactiveerd afhankelijk van je activiteit, zoals wanneer je werkt, slaapt of reist.

Ik heb mijn Werk-focusmodus zo geconfigureerd dat sociale apps worden gedempt en alleen productiviteitsmeldingen worden toegestaan. Je kunt hetzelfde doen onder Instellingen → Focus → [Jouw modus] → Toegestane meldingen.

Probeer ook je Focus-instellingen te synchroniseren tussen apparaten met iCloud, zodat je Mac en iPad automatisch overeenkomen met de Focus-voorkeuren van je iPhone.

6. Verbeter Safari’s privacy en prestaties

Safari heeft verschillende verbeteringen onder de motorkap gekregen in iOS 26. Je zult sneller pagina’s laden en vloeiender tussen tabbladen schakelen merken, maar er zijn een paar instellingen die het waard zijn om handmatig aan te passen.

Ga naar Instellingen → Safari → Geavanceerd → Privacy en schakel Geavanceerde tracking- en fingerprinting-bescherming in. Deze nieuwe beveiligingslaag voorkomt dat sites je identificeren via subtiele apparaatdetails.

Je kunt ook Websitetint inschakelen onder Instellingen → Safari → Tabbladen, wat de kleur van de browserinterface mengt met de website, waardoor het rustiger is voor je ogen.

7. Pas haptische feedback en geluidsinstellingen aan

Apple’s haptische engine voelt verfijnder aan in iOS 26, maar de standaardintensiteit past misschien niet bij iedereen. Om het aan te passen, ga je naar Instellingen → Geluiden en haptiek → Haptische feedback en kies je tussen Licht, Gemiddeld of Sterk.

Als je de voorkeur geeft aan een stillere ervaring, schakel dan Toetsenbord-feedback → Geluid uit om klikgeluiden tijdens het typen te verwijderen. Ik vind dat dit laat-avond sms’en veel minder irritant maakt.

De nieuwe functie “Muziek-haptiek”, te vinden onder Toegankelijkheid > Horen > Muziek-haptiek, maakt het mogelijk om de haptische intensiteit aan te passen en te kiezen of het de “Volledige mix” of “Alleen vocalen” van de muziek gebruikt.

Zorg er ten slotte voor dat Automatische updates zijn ingeschakeld onder Instellingen → Algemeen → Software-update → Automatische updates.

Door je iPhone up-to-date te houden, zorg je ervoor dat je altijd de nieuwste beveiligingsoplossingen en optimalisaties hebt.

9. Verminder het vloeibare glaseffect

Het vloeibare glaseffect in iOS 26 voegt een strakke, doorschijnende look toe aan de interface, maar het kan voor sommige gebruikers wat te glanzend aanvoelen. Als je de voorkeur geeft aan een schonere, meer minimalistische uitstraling, kun je het afzwakken door naar Instellingen → Toegankelijkheid → Weergave en tekstgrootte → Verminder transparantie te gaan. Deze instelling verzacht de glazige lagen en verbetert de leesbaarheid van tekst. Het is een eenvoudige manier om de visuele elementen van je iPhone scherper en rustiger voor de ogen te maken.

Slotgedachten

iOS 26 voelt op het eerste gezicht misschien niet als een revolutionaire update, maar zodra je de instellingen gaat verkennen, zul je merken hoeveel controle het je geeft over je iPhone-ervaring. Van privacytools tot visuele verfijningen, elke aanpassing draagt bij aan een soepeler en veiliger apparaat.

Ik heb mijn iPhone aangepast met al de bovenstaande instellingen — en het verschil in batterijduur, prestaties en gebruiksgemak is merkbaar. Of je nu recent hebt geüpgraded of net de nieuwste iOS 26.0.1-patch hebt geïnstalleerd, deze instellingen zijn je aandacht waard. Je iPhone zal je dankbaar zijn.