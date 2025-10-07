26 ajustes de iOS que deberías cambiar ahora mismo

Si acabas de actualizar a iOS 26, probablemente estés explorando los nuevos toques de diseño, las mejoras de rendimiento y los sutiles ajustes que Apple ha introducido silenciosamente. He pasado los últimos días probando y ajustando mi configuración, y he descubierto algunos que realmente mejoran la experiencia del iPhone: desde mejoras de privacidad hasta imágenes más fluidas y eficiencia de la batería.

Estos son los ajustes de iOS 26 que debes cambiar inmediatamente para aprovechar al máximo la última actualización de Apple.

Ajustes de iOS 26 que puedes modificar para perfeccionar tu experiencia

1. Ajusta la experiencia de tu pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo ha evolucionado una vez más en iOS 26. Ahora puedes personalizar widgets, fuentes e incluso establecer fondos de pantalla dinámicos. Recomiendo ir a Ajustes → Fondo de pantalla → Añadir nuevo fondo de pantalla para perfeccionar el tuyo.

También puedes activar las actividades en vivo para aplicaciones como deportes, viajes compartidos y entregas. Este ajuste garantiza que recibas actualizaciones en vivo directamente en tu pantalla de bloqueo, sin necesidad de desbloquear tu iPhone para comprobar el progreso.

Apple sigue reforzando los controles de privacidad en iOS 26. Sugiero revisar tu Informe de privacidad de la app navegando a Ajustes → Privacidad y seguridad → Informe de privacidad de la app.

Obtendrás una visión general completa de la frecuencia con la que cada aplicación accede a tus datos, incluyendo tu cámara, micrófono y ubicación. También es una buena idea desactivar el seguimiento de anuncios en Ajustes → Privacidad y seguridad → Seguimiento, para que los anunciantes no puedan seguir tu actividad en las aplicaciones.

Esto no solo mejora tu privacidad, sino que también puede reducir la actividad en segundo plano, lo que ayuda a la duración de la batería.

3. Ajusta la configuración de la batería

La optimización de la batería sigue siendo una prioridad para la mayoría de los usuarios de iPhone. En iOS 26, Apple ha hecho que Salud de la batería y carga sea más detallada y práctica.

Ve a Ajustes → Batería → Salud de la batería y carga y activa Carga optimizada de la batería. Esto ralentiza la carga más allá del 80% hasta que necesites la potencia completa, lo que protege la batería de tu iPhone a largo plazo.

También recomiendo activar Carga con energía limpia, que programa la carga para cuando se esté utilizando energía más limpia en tu zona. Es un pequeño paso hacia la sostenibilidad que no te cuesta ninguna comodidad. Esta función está disponible en iOS 16.1 y posterior, y con iOS 26, es más inteligente y precisa que nunca.

4. Desactiva el nuevo fondo borroso en los mensajes

Uno de los cambios visuales más comentados en iOS 26 es el efecto de fondo borroso en los mensajes. Personalmente, me pareció una distracción y lo desactivé en cuestión de minutos.

Para desactivarlo, ve a Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Reducir transparencia. Al activar esta opción, se elimina el efecto de desenfoque y se sustituye por un fondo sólido más limpio.

Si te gustó la estética pero quieres algo más nítido, echa un vistazo a estas alternativas de fondo de mensajes. Son más suaves y están mejor equilibradas para los mensajes de texto cotidianos.

5. Personaliza los modos de concentración para recibir notificaciones más inteligentes

Los modos de concentración en iOS 26 son más inteligentes que nunca. Ahora puedes establecer grupos de aplicaciones que se activan o desactivan automáticamente en función de tu actividad, como cuando estás trabajando, durmiendo o viajando.

He configurado mi modo de Concentración en el trabajo para silenciar las aplicaciones sociales y solo permitir las notificaciones de productividad. Puedes hacer lo mismo en Ajustes → Concentración → [Tu modo] → Notificaciones permitidas.

Además, intenta sincronizar tus ajustes de concentración en todos los dispositivos utilizando iCloud, para que tu Mac y tu iPad coincidan automáticamente con las preferencias de concentración de tu iPhone.

6. Mejora la privacidad y el rendimiento de Safari

Safari ha recibido varias mejoras internas en iOS 26. Notarás una carga de página más rápida y un cambio de pestañas más fluido, pero hay algunos ajustes que vale la pena modificar manualmente.

Ve a Ajustes → Safari → Avanzado → Privacidad y activa Protección avanzada contra el seguimiento y la huella digital. Esta nueva capa de seguridad impide que los sitios te identifiquen a través de detalles sutiles del dispositivo.

También puedes activar Coloreado del sitio web en Ajustes → Safari → Pestañas, que combina el color de la interfaz del navegador con el sitio web, lo que facilita la visión.

7. Ajusta la respuesta háptica y los controles de sonido

El motor háptico de Apple se siente más refinado en iOS 26, pero la intensidad predeterminada podría no ser adecuada para todo el mundo. Para ajustarlo, ve a Ajustes → Sonidos y háptica → Respuesta háptica y elige entre Ligera, Media o Fuerte.

Si prefieres una experiencia más silenciosa, desactiva Respuesta del teclado → Sonido para eliminar los sonidos de clic al escribir. Me parece que esto hace que los mensajes de texto nocturnos sean mucho menos molestos.

La nueva función «Háptica de la música», ubicada en Accesibilidad > Audición > Háptica de la música, permite la personalización de la intensidad háptica y si utiliza la «Mezcla completa» o «Solo voces» de la música.

Por último, asegúrate de que las actualizaciones automáticas estén activadas en Ajustes → General → Actualización de software → Actualizaciones automáticas.

Mantener tu iPhone actualizado garantiza que siempre tengas las últimas correcciones de seguridad y optimizaciones.

9. Reduce el efecto de cristal líquido

El efecto de cristal líquido en iOS 26 añade un aspecto elegante y translúcido a toda la interfaz, pero puede resultar un poco demasiado brillante para algunos usuarios. Si prefieres una apariencia más limpia y minimalista, puedes atenuarlo yendo a Ajustes → Accesibilidad → Pantalla y tamaño del texto → Reducir transparencia. Este ajuste suaviza las capas de cristal y mejora la legibilidad del texto. Es una forma sencilla de hacer que las imágenes de tu iPhone se vean más nítidas y fáciles de ver.

Reflexiones finales

Puede que iOS 26 no parezca una actualización revolucionaria a primera vista, pero una vez que empieces a explorar los ajustes, te darás cuenta de cuánto control te da sobre la experiencia de tu iPhone. Desde las herramientas de privacidad hasta los refinamientos visuales, cada ajuste contribuye a un dispositivo más fluido y seguro.