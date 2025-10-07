Paramètres iOS 26 que vous devriez modifier dès maintenant

Si vous venez de mettre à jour vers iOS 26, vous explorez probablement les nouvelles touches de design, les améliorations de performance et les ajustements subtils qu’Apple a discrètement intégrés. J’ai passé les derniers jours à tester et à peaufiner mes paramètres, et j’ai découvert quelques-uns qui améliorent vraiment l’expérience iPhone — des mises à niveau de confidentialité aux visuels plus fluides et à l’efficacité de la batterie.

Voici les paramètres iOS 26 que vous devriez modifier immédiatement pour tirer le meilleur parti de la dernière mise à jour d’Apple.

Paramètres iOS 26 que vous pouvez modifier pour affiner votre expérience

1. Ajustez votre expérience d’écran de verrouillage

L’écran de verrouillage a encore évolué dans iOS 26. Vous pouvez maintenant personnaliser les widgets, les polices et même définir des fonds d’écran dynamiques. Je recommande d’aller dans Réglages → Fond d’écran → Ajouter un nouveau fond d’écran pour peaufiner le vôtre.

Vous pouvez également activer les activités en direct pour des applications comme les sports, le covoiturage et la livraison. Ce paramètre garantit que vous recevez des mises à jour en direct directement sur votre écran de verrouillage — pas besoin de déverrouiller votre iPhone pour vérifier les progrès.

À lire également : Récapitulatif des avis iOS 26 pour voir ce que les utilisateurs disent du nouveau design d’écran de verrouillage.

Apple continue de renforcer les contrôles de confidentialité dans iOS 26. Je suggère de consulter votre rapport de confidentialité des applications en naviguant vers Réglages → Confidentialité et sécurité → Rapport de confidentialité des applications.

Vous obtiendrez un aperçu complet de la fréquence à laquelle chaque application accède à vos données — y compris votre appareil photo, votre microphone et votre localisation. Il est également judicieux de désactiver le suivi publicitaire sous Réglages → Confidentialité et sécurité → Suivi, afin que les annonceurs ne puissent pas suivre votre activité entre les applications.

Cela améliore non seulement votre confidentialité, mais peut également réduire l’activité en arrière-plan, ce qui aide votre autonomie de batterie.

3. Affinez les paramètres de batterie

L’optimisation de la batterie reste une priorité absolue pour la plupart des utilisateurs d’iPhone. Dans iOS 26, Apple a rendu l’état de la batterie et la charge plus détaillés et exploitables.

Allez dans Réglages → Batterie → État de la batterie et charge, et activez la charge optimisée de la batterie. Cela ralentit la charge au-delà de 80 % jusqu’à ce que vous ayez besoin de la pleine puissance, ce qui protège la batterie de votre iPhone à long terme.

Je recommande également d’activer la charge d’énergie propre, qui programme la charge pour quand une énergie plus propre est utilisée dans votre région. C’est un petit pas vers la durabilité qui ne vous coûte aucune commodité. Cette fonctionnalité est disponible dans iOS 16.1 et versions ultérieures, et avec iOS 26, elle est plus intelligente et plus précise que jamais.

4. Désactivez le nouvel arrière-plan flou dans les messages

L’un des changements visuels les plus discutés dans iOS 26 est l’effet d’arrière-plan flou dans Messages. Personnellement, je l’ai trouvé distrayant et je l’ai désactivé en quelques minutes.

Pour le désactiver, allez dans Réglages → Accessibilité → Taille d’affichage et de texte → Réduire la transparence. Activer ceci supprime l’effet de flou et le remplace par un arrière-plan solide plus net.

Si vous aimiez l’esthétique mais voulez quelque chose de plus net, consultez ces alternatives d’arrière-plan de message. Elles sont plus fluides et mieux équilibrées pour les messages quotidiens.

5. Personnalisez les modes de concentration pour des notifications plus intelligentes

Les modes de concentration dans iOS 26 sont plus intelligents que jamais. Vous pouvez maintenant définir des groupes d’applications qui s’activent ou se désactivent automatiquement selon votre activité, comme quand vous travaillez, dormez ou voyagez.

J’ai configuré mon mode de concentration travail pour faire taire les applications sociales et n’autoriser que les notifications de productivité. Vous pouvez faire de même sous Réglages → Concentration → [Votre mode] → Notifications autorisées.

Essayez également de synchroniser vos paramètres de concentration entre les appareils en utilisant iCloud, afin que votre Mac et votre iPad correspondent automatiquement aux préférences de concentration de votre iPhone.

6. Améliorez la confidentialité et les performances de Safari

Safari a reçu plusieurs améliorations sous le capot dans iOS 26. Vous remarquerez un chargement de page plus rapide et un changement d’onglet plus fluide, mais il y a quelques paramètres qui valent la peine d’être ajustés manuellement.

Allez dans Réglages → Safari → Avancé → Confidentialité et activez la protection avancée contre le suivi et l’empreinte digitale. Cette nouvelle couche de sécurité empêche les sites de vous identifier grâce à des détails subtils de l’appareil.

Vous pouvez également activer la coloration de site web sous Réglages → Safari → Onglets, qui mélange la couleur de l’interface du navigateur avec le site web, ce qui est plus facile pour les yeux.

7. Ajustez les retours haptiques et les contrôles sonores

Le moteur haptique d’Apple semble plus raffiné dans iOS 26, mais l’intensité par défaut pourrait ne pas convenir à tout le monde. Pour l’ajuster, allez dans Réglages → Sons et haptiques → Retour haptique et choisissez entre Léger, Moyen ou Fort.

Si vous préférez une expérience plus silencieuse, désactivez Retour du clavier → Son pour supprimer les sons de clic lors de la frappe. Je trouve que cela rend les messages de fin de soirée beaucoup moins gênants.

La nouvelle fonctionnalité « Haptiques musicales », située sous Accessibilité > Audition > Haptiques musicales, permet la personnalisation de l’intensité haptique et si elle utilise le « Mix complet » ou les « Voix uniquement » de la musique.

Enfin, assurez-vous que les mises à jour automatiques sont activées sous Réglages → Général → Mise à jour logicielle → Mises à jour automatiques.

Maintenir votre iPhone à jour garantit que vous avez toujours les derniers correctifs de sécurité et optimisations.

9. Réduisez l’effet de verre liquide

L’effet de verre liquide dans iOS 26 ajoute un aspect élégant et translucide à travers l’interface, mais il peut sembler un peu trop brillant pour certains utilisateurs. Si vous préférez une apparence plus nette et plus minimaliste, vous pouvez l’atténuer en allant dans Réglages → Accessibilité → Taille d’affichage et de texte → Réduire la transparence. Ce paramètre adoucit les couches vitreuses et améliore la lisibilité du texte. C’est un moyen simple de rendre les visuels de votre iPhone plus nets et plus faciles pour les yeux.

Réflexions finales

iOS 26 pourrait ne pas sembler être une mise à jour révolutionnaire au premier coup d’œil, mais une fois que vous commencez à explorer les paramètres, vous réaliserez à quel point il vous donne de contrôle sur votre expérience iPhone. Des outils de confidentialité aux raffinements visuels, chaque ajustement contribue à un appareil plus fluide et plus sécurisé.

J’ai personnalisé mon iPhone en utilisant tous les paramètres ci-dessus — et la différence en termes d’autonomie de batterie, de performance et d’utilisabilité est notable. Que vous ayez mis à niveau récemment ou que vous veniez d’installer le dernier correctif iOS 26.0.1, ces paramètres méritent votre attention. Votre iPhone vous en remerciera.