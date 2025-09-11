AirPods Pro 3 lösen das Passformproblem mit einem zusätzlichen Ohrpassstück.

Apple hat etwas Kleinem, aber Wichtigem mehr Aufmerksamkeit geschenkt bei den AirPods Pro 3: den Ohrpassstücken. Wenn Sie jemals Probleme hatten, die richtige Passform bei früheren AirPods zu finden, gibt es gute Nachrichten. Die neuen AirPods Pro 3 werden mit 5 Ohrpassstücken geliefert!

Fünf Größen, nicht drei oder vier

Frühere AirPods Pro Modelle hatten maximal drei oder vier Größen. Die erste Generation wurde mit klein, mittel und groß ausgeliefert. Die zweite fügte eine extra kleine (XS) Option hinzu, was eine willkommene Lösung für Personen war, denen selbst die kleine Größe zu groß war.

Jetzt gehen die AirPods Pro 3, von Apple als die „am besten passenden AirPods aller Zeiten“ bezeichnet, noch weiter mit fünf Größen: XXS, XS, S, M und L. Das ist die größte Anzahl, die Apple je beigelegt hat, und es bietet endlich Menschen mit sehr kleinen Ohren eine komfortable Option, ohne auf Ohrpassstücke von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen.

Generation Enthaltene Ohrpassstückgrößen Hinweise AirPods Pro (1. Generation) S, M, L (3 Größen) Mittel war angebracht; klein und groß waren im Lieferumfang enthalten. AirPods Pro (2. Generation) XS, S, M, L (4 Größen) Extra klein für Personen mit kleineren Ohren hinzugefügt. AirPods Pro 3 XXS, XS, S, M, L (5 Größen) Neue XXS-Größe hinzugefügt. Schaumstoff-Ohrpassstücke verbessern die passive Geräuschisolierung.

Sie können auch Ohrpassstücke (alle Größen) für AirPods Pro 3 auf Apples Website für 9,99 $ für zwei Sets kaufen.

Passformtest, der tatsächlich hilft

Der Ohrpassstück-Fit-Test in iOS ist immer noch verfügbar und ist jetzt dank verbesserter Mikrofone genauer. Er führt einen kurzen Soundcheck durch, um zu bestätigen, dass Sie einen guten Sitz haben.

Mit fünf Ohrpassstückgrößen zum Experimentieren fühlt sich der Test weniger wie ein Gimmick und mehr wie ein nützliches Werkzeug an.

Warum die zusätzliche Größe wichtig ist

Es ist so: Je kleiner der Gehörgang, desto schwieriger ist es, eine Abdichtung zu erzielen. Ohne Abdichtung entweicht die aktive Geräuschunterdrückung und die Klangqualität sinkt. Das neue XXS-Ohrpassstück löst dieses Problem für eine Gruppe von Menschen, die Apple zuvor im Grunde ausgeschlossen hatte.

Der Unterschied mag subtil sein, wenn Sie bereits eine mittlere oder große Größe verwenden, aber für jeden, der mit rutschenden Ohrhörern zu kämpfen hat, ist dies eine echte Verbesserung.

Einfacher Austausch

Das Befestigungssystem hat sich nicht geändert, und das sind gute Nachrichten. Die Ohrpassstücke lassen sich problemlos abnehmen und wieder anbringen. Wenn Sie AirPods Pro bereits verwendet haben, werden Sie feststellen, dass der Vorgang identisch ist, nur mit mehr Größen zur Auswahl.

