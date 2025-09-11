Los AirPods Pro 3 solucionan el problema del ajuste con una almohadilla adicional

Apple prestó más atención a algo pequeño pero importante con los AirPods Pro 3: las almohadillas. Si alguna vez has tenido problemas para conseguir el ajuste correcto con los AirPods anteriores, hay buenas noticias. ¡Los nuevos AirPods Pro 3 vienen con 5 almohadillas!

Cinco tamaños, no tres o cuatro

Los modelos anteriores de AirPods Pro alcanzaban un máximo de tres o cuatro tamaños. La primera generación se envió con pequeño, mediano y grande. La segunda agregó una opción extra pequeña (XS), que fue una solución bienvenida para las personas que encontraban incluso el pequeño demasiado grande.

Ahora, los AirPods Pro 3, llamados los «AirPods con mejor ajuste de la historia» por Apple, van más allá con cinco tamaños: XXS, XS, S, M y L. Esa es la mayor cantidad que Apple ha incluido, y finalmente brinda a las personas con oídos muy pequeños una opción cómoda sin recurrir a almohadillas de terceros.

Generación Tamaños de almohadillas incluidos Notas AirPods pro (1.ª generación) S, M, L (3 tamaños) El mediano venía adjunto; el pequeño y el grande se incluyeron en la caja. AirPods pro (2.ª generación) XS, S, M, L (4 tamaños) Se agregó extra pequeño para personas con oídos más pequeños. AirPods pro 3 XXS, XS, S, M, L (5 tamaños) Nuevo tamaño XXS añadido. Las almohadillas con infusión de espuma mejoran el aislamiento pasivo del ruido.

También puedes comprar almohadillas (todos los tamaños) para AirPods Pro 3 en el sitio web de Apple a 9,99 $ por dos juegos.

Prueba de ajuste que realmente ayuda

La prueba de ajuste de la almohadilla en iOS todavía está aquí, y ahora es más precisa gracias a los micrófonos mejorados. Ejecuta una breve comprobación de sonido para confirmar que tienes un buen sellado.

Con cinco tamaños de almohadilla para experimentar, la prueba se siente menos como un truco y más como una herramienta útil.

Por qué es importante el tamaño adicional

Aquí está la cosa: cuanto más pequeño es el canal auditivo, más difícil es obtener un sellado. Sin un sellado, la cancelación activa de ruido se filtra y la calidad del sonido disminuye. La nueva almohadilla XXS resuelve ese problema para un grupo de personas que Apple básicamente había dejado fuera antes.

La diferencia puede ser sutil si ya te ajusta un mediano o grande, pero para cualquiera que tenga problemas con los auriculares que se resbalan, esta es una mejora genuina.

Intercambio sencillo

El sistema de fijación no ha cambiado, y eso es una buena noticia. Las almohadillas se quitan y se vuelven a colocar sin problemas. Si has usado AirPods Pro antes, encontrarás el proceso idéntico, solo que con más tamaños para elegir.

Averigua si vale la pena actualizar a los AirPods Pro 3.