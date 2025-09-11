Les AirPods Pro 3 résolvent le problème d’ajustement avec un embout auriculaire supplémentaire

Apple a accordé plus d’attention à quelque chose de petit mais important avec les AirPods Pro 3 : les embouts auriculaires. Si vous avez déjà eu des difficultés à obtenir le bon ajustement avec les anciens AirPods, voici une bonne nouvelle. Les nouveaux AirPods Pro 3 sont livrés avec 5 embouts auriculaires !

Cinq tailles, pas trois ou quatre

Les modèles précédents d’AirPods Pro se limitaient à trois ou quatre tailles. La première génération était livrée avec des tailles petite, moyenne et grande. La seconde a ajouté une option très petite (XS), qui était une correction bienvenue pour les personnes qui trouvaient même la petite trop grande.

Maintenant, les AirPods Pro 3, appelés les « AirPods les mieux ajustés de tous les temps » par Apple, vont plus loin avec cinq tailles : XXS, XS, S, M et L. C’est le plus grand nombre qu’Apple ait jamais inclus, et cela offre enfin aux personnes avec de très petites oreilles une option confortable sans avoir recours à des embouts tiers.

Génération Tailles d’embouts auriculaires incluses Notes AirPods Pro (1re génération) S, M, L (3 tailles) La moyenne était attachée ; la petite et la grande étaient incluses dans la boîte. AirPods Pro (2e génération) XS, S, M, L (4 tailles) Ajout d’une très petite pour les personnes avec des oreilles plus petites. AirPods Pro 3 XXS, XS, S, M, L (5 tailles) Nouvelle taille XXS ajoutée. Les embouts infusés de mousse améliorent l’isolation passive du bruit.

Vous pouvez également acheter des embouts auriculaires (toutes tailles) pour les AirPods Pro 3 sur le site web d’Apple à 9,99 $ pour deux jeux.

Test d’ajustement qui aide vraiment

Le Test d’ajustement des embouts auriculaires dans iOS est toujours là, et il est maintenant plus précis grâce à des microphones améliorés. Il effectue un bref test sonore pour confirmer que vous avez une bonne étanchéité.

Avec cinq tailles d’embouts à expérimenter, le test semble moins être un gadget et plus un outil utile.

Pourquoi la taille supplémentaire compte

Voici le problème : plus le conduit auditif est petit, plus il est difficile d’obtenir une étanchéité. Sans étanchéité, la réduction active du bruit fuit et la qualité sonore diminue. Le nouvel embout XXS résout ce problème pour un groupe de personnes qu’Apple avait essentiellement laissé de côté auparavant.

La différence peut être subtile si vous portez déjà une taille moyenne ou grande, mais pour quiconque a des difficultés avec des écouteurs qui glissent, c’est une véritable amélioration.

Échange simple

Le système de fixation n’a pas changé, et c’est une bonne nouvelle. Les embouts se détachent et se remettent en place sans difficulté. Si vous avez utilisé des AirPods Pro auparavant, vous trouverez le processus identique, juste avec plus de tailles parmi lesquelles choisir.

