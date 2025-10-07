AirPods Pro 3 Unboxing: Was in der Box enthalten ist (Echte Fotos)

Wenn Sie sich fragen, was genau Apple mit den neuen AirPods Pro 3 ausliefert, finden Sie hier ein sauberes, fotogestütztes Unboxing und einen ersten Eindruck. Wir spiegeln die unkomplizierte Struktur von MacObserver’s Apple Watch Ultra 3 Unboxing, um die Dinge einfach und nützlich zu halten.

Was ist in der Box?

AirPods Pro 3 Ohrhörer (links und rechts)

MagSafe-Ladecase

Silikon-Ohrstöpsel-Set: XS, S, M (vorinstalliert) und L – siehe unseren detaillierten AirPods Pro 3 Ohrstöpsel-Leitfaden, um die richtige Größe auszuwählen.

Kurzes Papierpaket („Designed by Apple in California“)

Schutzlasche, die die Ladekontakte abdeckt (grüne Pfeilkarte)

Hinweis: Einzelhandelsbundles können je nach Region und Kanal variieren. Wenn Ihr Gerät ein kurzes USB‑C-Kabel enthält, finden Sie es in der Papierhülle.

Verpackung & erster Eindruck

Die Präsentation ist vertraut: eine obere Schale mit dem Case, eine Papierhülle mit Dokumentation und eine separate Karte mit den vier Ohrstöpselgrößen. Das Fit-Kit enthält extra-klein bis groß, sodass die meisten Ohren ohne den Kauf von Extras richtig abgedichtet sein sollten. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, führt Sie unsere Ohrstöpsel-Erklärung durch das Mischen von Größen pro Ohr und die korrekte Platzierung.

Das Case wird mit einer kleinen, grünen Lasche zwischen den Ohrhörern und den Ladekontakten geliefert. Entfernen Sie sie vor dem Koppeln – dies verhindert, dass sich die Batterie während des Transports entlädt.

Case & Buds: Kurze Tour

Das MagSafe-Case ist kompakt und passt in die Hosentasche, mit einer vorderen Status-LED und einem passgenauen Scharnier. Die Buds selbst folgen Apples unauffälligem, gestielten In-Ear-Design – leicht, mit Belüftungsöffnungen, um Druckaufbau bei längeren Sitzungen zu reduzieren. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, finden Sie hier die Neuerungen der AirPods Pro 3 auf einen Blick.

Profi-Tipp: Beginnen Sie mit den bereits installierten mittleren Aufsätzen. Wenn Sie einen schwachen Bass bemerken oder sich ANC undicht anfühlt, wechseln Sie zu klein oder groß und führen Sie den integrierten Passtest durch – unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Akustik-Siegel (Ohrstöpsel-Passform)-Test zeigt genau, wo Sie ihn finden und wie Sie die Ergebnisse interpretieren können.

Einrichtung & Kopplung (30-Sekunden-Checkliste)

Öffnen Sie das Case in der Nähe Ihres iPhones/Macs und folgen Sie der Bildschirmanzeige. Aktualisieren Sie auf die neueste Firmware, um die beste ANC und Stabilität zu erzielen – hier erfahren Sie, wie Sie die AirPods-Firmware aktualisieren. Führen Sie in den Bluetooth-Einstellungen den Ohrstöpsel-Passform / Akustik-Siegel-Test durch (Anleitung). Probieren Sie Transparenz und Geräuschunterdrückung aus, um zu bestätigen, dass beide Modi einwandfrei funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, befolgen Sie unsere ANC- & Transparenz-Fehlerbehebung. Aktivieren Sie Wo ist? für das Case und die Buds, damit Sie sie später orten können – siehe So finden Sie verlorene AirPods Pro 3 mit „Wo ist?“.

Passform & Ohrstöpsel: So erzielen Sie die richtige Abdichtung

Eine korrekte Abdichtung verbessert den Bass, die Isolierung und die biometrische Genauigkeit für Funktionen, die von einem stabilen Signal aus Ihrem Gehörgang abhängen. Arbeiten Sie sich durch das XS–L-Kit, bis der Passtest auf beiden Seiten eine gute Abdichtung meldet – wundern Sie sich nicht, wenn das linke und das rechte Ohr unterschiedliche Größen benötigen. Einzelheiten zu Größenbestimmung, Austausch, Reinigung und wann Sie die Aufsätze austauschen sollten, finden Sie in unserem AirPods Pro 3 Ohrstöpsel-Leitfaden.

Erste Höreindrücke

Out of the Box ist das Tuning ausgewogen und sauber mit starkem Subbass, wenn die Abdichtung stimmt. ANC rastet mit einem engen, rauscharmen Grundrauschen ein; Transparenz klingt in ruhigen Räumen natürlich und unverfälscht. Erwarten Sie, dass sich beides nach ein paar Sitzungen leicht verbessert, wenn sich die Aufsätze „einbetten“. Für tiefere Einblicke lesen Sie unseren laufenden AirPods Pro 3 Testbericht.

Was ist neu im Vergleich zu AirPods Pro 2 (auf einen Blick)

Nahezu identisches Design; die meisten Änderungen befinden sich unter der Haube.

Verbesserungen des ANC- und Transparenzverhaltens, insbesondere in lauten, realen Umgebungen.

Schnellere Kopplung und zuverlässigere Geräteumschaltung bei unserer frühen Nutzung.

Fazit: Wenn Sie originale AirPods Pro oder Standard-AirPods verwenden, ist dies ein großer Qualitätssprung. Ab AirPods Pro 2 ist das Upgrade subtiler, aber willkommen, wenn Sie Wert auf ANC-Transparenzverbesserungen und die neuesten Ökosystemfunktionen legen.

Galerie: Unboxing-Aufnahmen

Fügen Sie hier Ihre Fotos als Bildblöcke ein: Case mit LED, Ohrstöpselkarte (XS–L), die grüne Laschenkarte, die leere Schale und Hülle sowie Nahaufnahmen jedes Ohrhörers.

Weiterführende Informationen

Bevorzugen Sie das gleiche, schnörkellose Format? Sehen Sie sich unseren Realfoto-Teardown an, was mit der Apple Watch Ultra 3 geliefert wird: Was ist in der Box enthalten.