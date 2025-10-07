Déballage des AirPods Pro 3 : contenu de la boîte (Photos réelles)

Si vous vous demandez exactement ce qu’Apple fournit avec les nouveaux AirPods Pro 3, voici un déballage et un premier aperçu clair, basé sur des photos. Nous suivons la structure simple de l’unboxing de l’Apple Watch Ultra 3 par MacObserver pour garder les choses simples et utiles.

Contenu de la boîte

Écouteurs AirPods Pro 3 (gauche et droit)

Boîtier de charge MagSafe

Kit d’embouts en silicone : XS, S, M (pré-installé) et L — consultez notre guide détaillé des embouts AirPods Pro 3 pour choisir la bonne taille.

Brochure rapide (« Conçu par Apple en Californie »)

Languette de protection couvrant les contacts de charge (carte avec flèche verte)

Remarque : Les contenus des packs de vente peuvent varier selon la région et le canal de distribution. Si votre unité inclut un court câble USB-C, vous le trouverez glissé dans la pochette en papier.

Emballage et premier aperçu

La présentation est familière : un plateau supérieur avec le boîtier, une pochette en papier avec la documentation, et une carte séparée contenant les quatre tailles d’embouts. Le kit d’adaptation comprend des tailles allant de très petit à grand , donc la plupart des oreilles devraient obtenir une étanchéité correcte sans acheter de suppléments. Si vous êtes entre deux tailles, notre guide explicatif des embouts vous explique comment mélanger les tailles pour chaque oreille et comment les placer correctement.

Le boîtier arrive avec une petite languette verte entre les écouteurs et les contacts de charge. Retirez-la avant l’appairage — elle empêche la batterie de se décharger pendant le transport.

Boîtier et écouteurs : tour rapide

Le boîtier MagSafe est compact et se glisse facilement dans la poche, avec une LED de statut à l’avant et une charnière ajustée. Les écouteurs eux-mêmes suivent le design intra-auriculaire à tige basse d’Apple — légers, avec des ports d’aération pour réduire l’accumulation de pression pendant les sessions prolongées. Si vous effectuez une mise à niveau, voici les nouveautés des AirPods Pro 3 en un coup d’œil.

Conseil pro : Commencez avec les embouts Medium déjà installés. Si vous remarquez des basses faibles ou si l’ANC semble fuir, passez aux tailles Small ou Large et effectuez le test d’ajustement intégré — notre guide étape par étape sur le Test d’étanchéité acoustique (ajustement des embouts) montre exactement où le trouver et comment interpréter les résultats.

Configuration et appairage (liste de contrôle de 30 secondes)

Ouvrez le boîtier près de votre iPhone/Mac et suivez l’invite à l’écran. Mettez à jour vers le dernier firmware pour une meilleure ANC et stabilité — voici comment mettre à jour le firmware des AirPods. Dans les paramètres Bluetooth, exécutez le test d’ajustement des embouts / d’étanchéité acoustique (guide). Essayez les modes Transparence et Réduction du bruit pour confirmer que les deux modes fonctionnent correctement. Si ce n’est pas le cas, suivez notre guide de dépannage ANC et Transparence. Activez Localiser pour le boîtier et les écouteurs afin de pouvoir les localiser plus tard — voir comment retrouver des AirPods Pro 3 perdus.

Ajustement et embouts : obtenir la bonne étanchéité

Une étanchéité correcte améliore les basses, l’isolation et la précision biométrique pour les fonctionnalités qui dépendent d’un signal stable de votre conduit auditif. Essayez le kit XS-L jusqu’à ce que le test d’ajustement indique une bonne étanchéité des deux côtés — ne soyez pas surpris si les oreilles gauche et droite nécessitent des tailles différentes. Pour des détails spécifiques sur le dimensionnement, le remplacement, le nettoyage et quand remplacer les embouts, plongez dans notre guide des embouts AirPods Pro 3.

Premières impressions d’écoute

Dès la sortie de la boîte, l’accord est équilibré et clair avec des sub-basses puissantes lorsque l’étanchéité est correcte. L’ANC s’enclenche avec un plancher de bruit bas et serré ; la Transparence sonne naturelle et non traitée dans les pièces calmes. Attendez-vous à ce que les deux s’améliorent légèrement après quelques sessions lorsque les embouts « s’installent ». Pour des avis plus approfondis, consultez notre critique en cours des AirPods Pro 3.

Nouveautés par rapport aux AirPods Pro 2 (en un coup d’œil)

Design quasi identique ; la plupart des changements sont sous le capot.

Améliorations du comportement de l’ANC et de la Transparence, en particulier dans les environnements bruyants du monde réel.

Appairage plus rapide et changement de dispositif plus fiable lors de notre utilisation initiale.

En résumé : Si vous avez les AirPods Pro originaux ou les AirPods standard, c’est un grand bond en termes de qualité de vie. Depuis les AirPods Pro 2, la mise à niveau est plus subtile mais bienvenue si vous appréciez les améliorations de l’ANC et de la transparence ainsi que les dernières fonctionnalités de l’écosystème.

Galerie : photos de déballage

Insérez vos photos ici sous forme de blocs d’images : boîtier avec LED, carte d’embouts (XS-L), la carte avec languette verte, le plateau et la pochette vides, et des gros plans de chaque écouteur.

