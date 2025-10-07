AirPods Pro 3 uitpakken: wat zit er in de doos (Echte foto’s)

Als je je afvraagt wat Apple precies meelevert met de nieuwe AirPods Pro 3, hier is een duidelijke, foto-gedreven unboxing en eerste indruk. We volgen de eenvoudige structuur van MacObserver’s Apple Watch Ultra 3 unboxing om het simpel en nuttig te houden.

Wat zit er in de doos

AirPods Pro 3 oordopjes (links en rechts)

MagSafe oplaadcase

Siliconen oordopjes set: XS, S, M (vooraf geïnstalleerd) en L — bekijk onze gedetailleerde AirPods Pro 3 oordopjes gids om de juiste maat te kiezen.

Beknopt papierwerk pakket (“Designed by Apple in California”)

Beschermend treklipje dat de oplaadcontacten bedekt (groene pijlkaart)

Opmerking: Retailbundels kunnen variëren per regio en verkoopkanaal. Als jouw exemplaar een korte USB-C-kabel bevat, vind je deze in de papieren hoes.

Verpakking & eerste indruk

De presentatie is vertrouwd: een bovenste lade met de case, een papieren hoes met documentatie en een aparte kaart met de vier maten oordopjes. De pasvormset bevat maten van extra klein tot groot , dus de meeste oren zouden een goede afsluiting moeten krijgen zonder extra’s te hoeven kopen. Als je tussen maten zit, legt onze oordopjes uitleg uit hoe je maten per oor kunt mixen en hoe je ze correct plaatst.

De case komt met een klein, groen treklipje tussen de oordopjes en de oplaadcontacten. Verwijder dit voordat je koppelt — dit voorkomt dat de batterij leegloopt tijdens het transport.

Case & oordopjes: snelle rondleiding

De MagSafe case is compact en past in je zak, met een LED-statuslampje aan de voorkant en een stevige scharnier. De oordopjes zelf volgen Apple’s laagprofiel, in-ear ontwerp met steeltjes — lichtgewicht, met ventilatieopeningen om drukopbouw tijdens langere sessies te verminderen. Als je een upgrade doet, hier is wat er nieuw is aan de AirPods Pro 3 in één oogopslag.

Pro tip: Begin met de Medium dopjes die al geïnstalleerd zijn. Als je zwakke bas opmerkt of als ANC lekken vertoont, wissel dan naar Small of Large en voer de ingebouwde pastest uit — onze stap-voor-stap uitleg over de Akoestische Afsluiting (Oordopjes Pastest) laat precies zien waar je deze kunt vinden en hoe je de resultaten moet interpreteren.

Instellen & koppelen (30-seconden checklist)

Open de case in de buurt van je iPhone/Mac en volg de instructies op het scherm. Update naar de nieuwste firmware voor de beste ANC en stabiliteit — hier lees je hoe je AirPods firmware kunt updaten. Voer in de Bluetooth-instellingen de Oordopjes Pastest / Akoestische Afsluiting test uit (handleiding). Probeer Transparantie en Ruisonderdrukking om te bevestigen dat beide modi goed werken. Als dat niet het geval is, volg dan onze ANC & Transparantie probleemoplossing. Schakel Zoek mijn in voor de case en oordopjes zodat je ze later kunt lokaliseren — zie hoe je verloren AirPods Pro 3 kunt vinden.

Pasvorm & oordopjes: de juiste afsluiting krijgen

Een goede afsluiting verbetert de bas, isolatie en biometrische nauwkeurigheid voor functies die afhankelijk zijn van een stabiel signaal uit je gehoorgang. Werk je door de XS-L set heen totdat de pastest een goede afsluiting aan beide kanten rapporteert — wees niet verbaasd als linker- en rechteroor verschillende maten nodig hebben. Voor specifieke informatie over maten, verwisselen, schoonmaken en wanneer je dopjes moet vervangen, duik in onze AirPods Pro 3 oordopjes gids.

Eerste luisterindrukken

Uit de doos is de afstemming gebalanceerd en helder met sterke sub-bas wanneer de afsluiting goed is. ANC schakelt in met een strakke, lage ruisvloer; Transparantie klinkt natuurlijk en onbewerkt in stille ruimtes. Verwacht dat beide licht verbeteren na een paar sessies als de dopjes ‘inbedden’. Voor diepere inzichten, bekijk onze lopende AirPods Pro 3 review.

Wat is er nieuw t.o.v. AirPods Pro 2 (in één oogopslag)

Vrijwel identiek ontwerp; de meeste veranderingen zitten onder de motorkap.

Verfijningen in ANC en Transparantie gedrag, vooral in lawaaierige, real-world omgevingen.

Sneller koppelen en betrouwbaarder wisselen tussen apparaten in ons eerste gebruik.

Conclusie: Als je de originele AirPods Pro of standaard AirPods hebt, is dit een grote sprong in gebruiksgemak. Vanaf AirPods Pro 2 is de upgrade subtieler maar welkom als je waarde hecht aan ANC transparantie verfijningen en de nieuwste ecosysteem functies.

Galerij: unboxing foto’s

Voeg hier je foto’s in als afbeeldingsblokken: case met LED, oordopjes kaart (XS-L), de groene treklipje kaart, de lege lade en hoes, en close-ups van elk oordopje.

Gerelateerd leesmateriaal

Heb je liever hetzelfde, no-nonsense formaat? Bekijk onze real-photo teardown van wat er bij de Apple Watch Ultra 3 zit: wat zit er in de doos.