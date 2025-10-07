Unboxing de los AirPods Pro 3: qué hay dentro de la caja (fotos reales)

Si te estás preguntando exactamente qué incluye Apple con los nuevos AirPods Pro 3, aquí tienes un unboxing y una primera impresión limpios y basados en fotos. Estamos replicando la estructura sencilla del unboxing del Apple Watch Ultra 3 de MacObserver para que sea simple y útil.

¿Qué hay en la caja?

Auriculares AirPods Pro 3 (izquierdo y derecho)

Estuche de carga MagSafe

Kit de almohadillas de silicona: XS, S, M (preinstaladas) y L; consulta nuestra guía detallada de almohadillas para los AirPods Pro 3 para elegir el tamaño adecuado.

Paquete rápido de documentación («Diseñado por Apple en California»)

Pestaña protectora que cubre los contactos de carga (tarjeta con flecha verde)

Nota: Los paquetes de venta al público pueden variar según la región y el canal. Si tu unidad incluye un cable USB‑C corto, lo encontrarás metido en la funda de papel.

Embalaje y primera impresión

La presentación es familiar: una bandeja superior con el estuche, una funda de papel con documentación y una tarjeta separada que contiene los cuatro tamaños de almohadillas. El kit de ajuste incluye desde extrapequeño hasta grande , por lo que la mayoría de los oídos deberían obtener un sellado adecuado sin comprar extras. Si estás entre dos tamaños, nuestro explicador de almohadillas te guía a través de la mezcla de tamaños por oído y cómo colocarlos correctamente.

El estuche llega con una pequeña pestaña verde entre los auriculares y los contactos de carga. Retírala antes de emparejar; esto evita que la batería se agote durante el transporte.

Estuche y auriculares: recorrido rápido

El estuche MagSafe es compacto y de bolsillo, con un LED de estado frontal y una bisagra ajustada. Los auriculares en sí siguen el diseño intrauditivo con vástago de bajo perfil de Apple: ligeros, con puertos de ventilación para reducir la acumulación de presión durante las sesiones más largas. Si estás actualizando, aquí tienes las novedades de los AirPods Pro 3 de un vistazo.

Consejo profesional: Comienza con las almohadillas de tamaño mediano ya instaladas. Si notas bajos débiles o si la ANC se siente con fugas, cambia a pequeño o grande y ejecuta la prueba de ajuste integrada; nuestro paso a paso sobre la prueba de sellado acústico (ajuste de la almohadilla) muestra exactamente dónde encontrarla y cómo leer los resultados.

Configuración y emparejamiento (lista de verificación de 30 segundos)

Abre el estuche cerca de tu iPhone/Mac y sigue las indicaciones en pantalla. Actualiza al firmware más reciente para obtener la mejor ANC y estabilidad; aquí tienes cómo actualizar el firmware de los AirPods. En la configuración de Bluetooth, ejecuta la prueba de ajuste de la almohadilla / sellado acústico (guía). Prueba Transparencia y Cancelación de ruido para confirmar que ambos modos funcionan correctamente. Si no es así, sigue nuestra solución de problemas de ANC y Transparencia. Activa Buscar para el estuche y los auriculares para que puedas localizarlos más tarde; consulta cómo encontrar los AirPods Pro 3 perdidos.

Ajuste y almohadillas: conseguir el sellado correcto

Un sellado adecuado mejora los graves, el aislamiento y la precisión biométrica para las funciones que dependen de una señal constante de tu canal auditivo. Prueba con el kit XS–L hasta que la prueba de ajuste informe de un buen sellado en ambos lados; no te sorprendas si los oídos izquierdo y derecho necesitan tamaños diferentes. Para obtener información específica sobre el tamaño, el cambio, la limpieza y cuándo reemplazar las almohadillas, consulta nuestra guía de almohadillas para los AirPods Pro 3.

Primeras impresiones de escucha

Recién sacados de la caja, la afinación es equilibrada y limpia, con subgraves potentes cuando el sellado es correcto. La ANC se activa con un suelo de bajo ruido y ajustado; la Transparencia suena natural y sin procesar en habitaciones silenciosas. Espera que ambos mejoren ligeramente después de algunas sesiones a medida que las almohadillas se «asientan». Para obtener información más detallada, consulta nuestra reseña de los AirPods Pro 3 en curso.

Novedades frente a los AirPods Pro 2 (de un vistazo)

Diseño casi idéntico; la mayoría de los cambios están bajo el capó.

Refinamientos en el comportamiento de ANC y Transparencia, especialmente en entornos ruidosos del mundo real.

Emparejamiento más rápido e intercambio de dispositivos más fiable en nuestro uso inicial.

En resumen: Si tienes los AirPods Pro originales o los AirPods estándar, este es un gran salto en la calidad de vida. Desde los AirPods Pro 2, la actualización es más sutil pero bienvenida si valoras los refinamientos de la transparencia de la ANC y las últimas funciones del ecosistema.

Galería: fotos del unboxing

Inserta tus fotos aquí como bloques de imagen: estuche con LED, tarjeta de almohadillas (XS–L), la tarjeta con la pestaña verde, la bandeja y la funda vacías, y primeros planos de cada auricular.

Lecturas relacionadas

¿Prefieres el mismo formato sencillo? Consulta nuestro desmontaje con fotos reales de lo que viene con el Apple Watch Ultra 3: qué hay dentro de la caja.