Apple behebt iPhone 17-Fehler, der Downloads von Apple Intelligence blockierte

Apple hat einen serverseitigen Patch veröffentlicht, der die Möglichkeit wiederherstellt, Apple Intelligence-Modelle auf iPhone 17-Geräten, einschließlich des schlankesten iPhone Air, herunterzuladen. Die Korrektur wird automatisch aktiviert.

Wir hatten bereits berichtet, dass einige Nutzer ohne Apple Intelligence-Funktionen geblieben waren, seit die Hardware vor fast drei Wochen auf den Markt kam. Dank der Serveranpassung sollten diese Funktionen nun zurückkehren, ohne dass Sie eingreifen müssen.

So bestätigen Sie, dass die Korrektur funktioniert

Sie müssen nichts auslösen. Apple wendet das Update im Hintergrund an. Um zu überprüfen, ob Apple Intelligence aktiviert ist, öffnen Sie auf Ihrem iPhone Einstellungen Apple Intelligence . Wenn alles in Ordnung ist, sehen Sie die heruntergeladenen Modelle und Funktionen wie Genmoji, Schreibwerkzeuge oder Bildgenerierung als verfügbar an.

Was Apple sagte (und nicht sagte)

MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris hat die Korrektur zuerst gemeldet und bemerkt, dass Apple sie stillschweigend ausgerollt hat. Apple hat nicht öffentlich erklärt, was die Unterbrechung verursacht hat. Frühere Berichte zeigen, dass Apple das Problem kannte und intern Problemumgehungen getestet hatte. Einige Nutzer versuchten, Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen oder die Region zu wechseln, um den Download zu erzwingen, aber diese Methoden führten zu inkonsistenten Erfolgen.

Obwohl das zentrale Download-Problem gelöst zu sein scheint, berichten iOS 26-Nutzer weiterhin über andere Eigenheiten wie Akkuentladung, WLAN-Abbrüche und Anzeigefehler. Apple überwacht diese Berichte wahrscheinlich genau, während Korrekturen in zukünftigen Updates ausgerollt werden.

Was Sie tun sollten (oder nicht tun sollten)

Wenn Ihr iPhone betroffen war, unternehmen Sie keine besonderen Schritte, die Korrektur sollte Sie automatisch erreichen. Wenn Sie feststellen, dass Apple Intelligence nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten oder WLAN ein- und auszuschalten. Vermeiden Sie jedoch drastische Schritte wie vollständige Zurücksetzungen, es sei denn, dies ist absolut notwendig.

Kurz gesagt: Apple hat den Zugriff auf seine Intelligence-Modelle wiederhergestellt. Wenn es Sie noch nicht erreicht hat, wird es wahrscheinlich bald der Fall sein, und Sie müssen nichts Zusätzliches tun.