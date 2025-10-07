Apple verhelpt iPhone 17-bug die Apple intelligence-downloads blokkeerde

Apple heeft een server-update uitgebracht die het mogelijk maakt om Apple Intelligence-modellen te downloaden op iPhone 17-toestellen, inclusief de dunste iPhone Air. De fix wordt automatisch geactiveerd.

We meldden eerder dat sommige gebruikers geen toegang hadden tot Apple Intelligence-functies sinds de hardware bijna drie weken geleden werd gelanceerd. Nu, dankzij de server-aanpassing, zouden deze functies vanzelf moeten terugkeren.

Hoe je kunt controleren of de fix werkt

Je hoeft niets te doen. Apple voert de update op de achtergrond uit. Om te controleren of Apple Intelligence is ingeschakeld, open je Instellingen > Apple Intelligence op je iPhone. Als alles in orde is, zie je de gedownloade modellen en functies zoals Genmoji, schrijfhulpmiddelen of beeldgeneratie.

Wat Apple zei (en niet zei)

MacRumors-medewerker Aaron Perris meldde als eerste de fix en merkte op dat Apple deze stilletjes had uitgerold. Apple heeft niet openlijk uitgelegd wat de onderbreking veroorzaakte. Eerdere berichten tonen aan dat Apple zich bewust was van het probleem en intern workarounds had getest. Sommige gebruikers probeerden de download te forceren door netwerkinstellingen te resetten of van regio te wisselen, maar deze methoden hadden wisselend succes.

Hoewel het kernprobleem met downloaden lijkt te zijn opgelost, melden iOS 26-gebruikers nog steeds andere problemen zoals batterijdrain, Wi-Fi-onderbrekingen en weergaveartefacten. Apple houdt deze meldingen waarschijnlijk nauwlettend in de gaten terwijl fixes worden uitgerold in toekomstige updates.

Wat je wel (en niet) moet doen

Als je iPhone was getroffen, hoef je geen speciale actie te ondernemen; de fix zou je automatisch moeten bereiken. Als je Apple Intelligence nog niet ziet werken, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten of Wi-Fi uit en aan te zetten. Maar vermijd drastische stappen zoals volledige resets tenzij absoluut noodzakelijk.

Kortom: Apple heeft de toegang tot zijn intelligence-modellen hersteld. Als het je nog niet heeft bereikt, zal dat waarschijnlijk snel gebeuren en hoef je niets extra’s te doen.