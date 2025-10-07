Apple soluciona un error del iPhone 17 que bloqueaba las descargas de Apple Intelligence

Apple ha implementado un parche del lado del servidor que restaura la capacidad de descargar modelos de Apple Intelligence en unidades de iPhone 17, incluido el iPhone Air más delgado. La corrección se activa automáticamente.

Informamos de esto anteriormente, que algunos usuarios se habían quedado sin ninguna función de Apple Intelligence desde que se lanzó el hardware hace casi tres semanas. Ahora, gracias al ajuste del servidor, esas funciones deberían volver sin que tengas que intervenir.

Cómo confirmar que la corrección funciona

No tienes que activar nada. Apple aplica la actualización en segundo plano. Para comprobar si Apple Intelligence está activado, abre Ajustes Apple Intelligence en tu iPhone. Si todo está en orden, verás los modelos descargados y funciones como Genmoji, herramientas de escritura o generación de imágenes disponibles.

Lo que dijo (y no dijo) Apple

El colaborador de MacRumors Aaron Perris fue el primero en señalar la corrección, señalando que Apple la implementó silenciosamente. Apple no ha explicado públicamente qué causó la interrupción. Informes anteriores muestran que Apple era consciente del problema y había probado soluciones internamente. Algunos usuarios intentaron restablecer la configuración de red o cambiar de región para forzar la descarga, pero esos métodos ofrecieron un éxito inconsistente.

Aunque el problema principal de descarga parece resuelto, los usuarios de iOS 26 siguen informando de otros problemas como el consumo de batería, las caídas de Wi-Fi y los artefactos de la pantalla. Es probable que Apple esté supervisando estos informes de cerca a medida que se implementen las correcciones en futuras actualizaciones.

Lo que debes hacer (o no hacer)

Si tu iPhone se vio afectado, no tomes ninguna medida especial, la corrección debería llegarte automáticamente. Si no ves que Apple Intelligence funciona, intenta reiniciar tu teléfono o activar y desactivar el Wi-Fi. Pero evita medidas drásticas como restablecimientos completos a menos que sea absolutamente necesario.

En resumen: Apple ha restaurado el acceso a sus modelos de inteligencia. Si aún no te ha llegado, es probable que lo haga pronto y no tendrás que hacer nada más.