Apple corrige un bug de l’iPhone 17 qui bloquait les téléchargements d’Apple Intelligence

Apple a déployé un correctif côté serveur qui restaure la possibilité de télécharger les modèles Apple Intelligence sur les iPhone 17, y compris le plus fin, l’iPhone Air. Le correctif s’active automatiquement.

Nous avons signalé précédemment que certains utilisateurs avaient été privés de toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence depuis le lancement du matériel il y a près de trois semaines. Désormais, grâce à l’ajustement du serveur, ces fonctionnalités devraient revenir sans que vous ayez à intervenir.

Comment confirmer que le correctif fonctionne

Vous n’avez rien à déclencher. Apple applique la mise à jour en arrière-plan. Pour vérifier si Apple Intelligence est activé, ouvrez Réglages Apple Intelligence sur votre iPhone. Si tout est en ordre, vous verrez les modèles téléchargés et des fonctionnalités telles que Genmoji, les outils d’écriture ou la génération d’images disponibles.

Ce qu’Apple a dit (et n’a pas dit)

Aaron Perris, contributeur de MacRumors, a été le premier à signaler le correctif, notant qu’Apple l’avait discrètement déployé. Apple n’a pas expliqué publiquement ce qui a causé l’interruption. Des rapports antérieurs montrent qu’Apple était au courant du problème et avait testé des solutions de contournement en interne. Certains utilisateurs ont essayé de réinitialiser les paramètres réseau ou de changer de région pour forcer le téléchargement, mais ces méthodes n’ont pas toujours fonctionné.

Bien que le problème de téléchargement principal semble résolu, les utilisateurs d’iOS 26 continuent de signaler d’autres anomalies telles qu’une décharge de la batterie, des pertes de Wi-Fi et des artefacts d’affichage. Apple surveille probablement ces rapports de près, car des correctifs seront déployés dans les prochaines mises à jour.

Ce que vous devriez faire (ou ne pas faire)

Si votre iPhone a été affecté, ne prenez aucune mesure particulière, le correctif devrait vous parvenir automatiquement. Si vous ne voyez pas Apple Intelligence fonctionner, essayez de redémarrer votre téléphone ou d’activer/désactiver le Wi-Fi. Mais évitez les mesures drastiques comme les réinitialisations complètes, sauf si cela est absolument nécessaire.

En bref : Apple a restauré l’accès à ses modèles d’intelligence. Si vous n’y avez pas encore accès, cela arrivera probablement bientôt et vous n’aurez rien à faire de plus.