Apple veröffentlicht macOS Tahoe 26.1 Public Beta 1

Apple hat die erste öffentliche Beta von macOS Tahoe 26.1 veröffentlicht und gibt Nutzern außerhalb des Entwicklerprogramms einen frühen Einblick in die zukünftigen Entwicklungen für den Mac. Das Update folgt auf die ursprüngliche Entwickler-Beta und verwendet dieselbe Build-Nummer, 25B5042k.

So installieren Sie macOS Tahoe 26.1 Public Beta

Wenn Sie das Update ausprobieren möchten, müssen Sie sich unter https://beta.apple.com/ für Apples Public Beta Programm anmelden. Nach der Anmeldung führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen Gehen Sie zu Allgemein > Softwareupdate Klicken Sie auf das i-Symbol neben Beta-Updates Wählen Sie im Dropdown-Menü macOS Tahoe 26 Public Beta aus Klicken Sie auf Fertig

Nach der Registrierung wird das Update im Softwareupdate zum Herunterladen und Installieren angezeigt.

Was Sie in dieser Version erwartet

Apple hat diese Beta nicht mit größeren Änderungen ausgestattet. Stattdessen scheint macOS Tahoe 26.1 darauf ausgelegt zu sein, das System auf größere Updates im späteren Verlauf des Zyklus vorzubereiten. Das Unternehmen nutzt diese Phase, um die Leistung zu stabilisieren und bestehende Funktionen zu verfeinern, bevor es etwas Neues hinzufügt.

Gleicher Build wie Developer Beta 1

Die heute veröffentlichte Public Beta entspricht der Developer Beta, die Anfang dieser Woche herauskam. Beide haben die Build-Nummer 25B5042k, was signalisiert, dass zwischen den beiden Versionen keine neuen Änderungen eingeführt wurden.