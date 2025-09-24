Apple brengt macOS Tahoe 26.1 publieke bèta 1 uit

Apple heeft de eerste publieke bèta van macOS Tahoe 26.1 uitgebracht, waardoor gebruikers buiten het ontwikkelaarsprogramma een vroege blik kunnen werpen op wat er voor de Mac in het verschiet ligt. De update volgt op de eerste ontwikkelaarsbèta en gebruikt hetzelfde buildnummer, 25B5042k.

Hoe je macOS Tahoe 26.1 publieke bèta installeert

Als je de update wilt proberen, moet je je inschrijven voor Apple’s publieke bètaprogramma op https://beta.apple.com/. Na het inloggen volg je deze stappen:

Open systeeminstellingen Ga naar Algemeen > software-update Klik op het i-pictogram naast Bèta-updates Selecteer in het dropdownmenu macOS Tahoe 26 Publieke Bèta Klik op gereed

Zodra je bent ingeschreven, verschijnt de update in Software-update voor download en installatie.

Wat je kunt verwachten in deze release

Apple heeft deze bèta niet volgestopt met grote veranderingen. In plaats daarvan lijkt macOS Tahoe 26.1 ontworpen om het systeem voor te bereiden op grotere updates later in de cyclus. Het bedrijf gebruikt deze fase om de prestaties te stabiliseren en bestaande functies te verfijnen voordat er iets nieuws wordt toegevoegd.

Zelfde build als ontwikkelaarsbèta 1

De publieke bèta die vandaag is uitgebracht komt overeen met de ontwikkelaarsbèta die eerder deze week uitkwam. Beide delen buildnummer 25B5042k, wat aangeeft dat er geen nieuwe wijzigingen zijn geïntroduceerd tussen de twee releases.