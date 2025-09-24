Apple publie la version bêta publique 1 de macOS Tahoe 26.1

Apple a publié la première version bêta publique de macOS Tahoe 26.1, donnant aux utilisateurs hors du programme développeur un aperçu de ce qui attend le Mac. Cette mise à jour fait suite à la version bêta initiale pour développeurs et utilise le même numéro de build, 25B5042k.

Comment installer la version bêta publique de macOS Tahoe 26.1

Si vous souhaitez essayer la mise à jour, vous devrez vous inscrire au programme bêta public d’Apple sur https://beta.apple.com/. Après vous être connecté, suivez ces étapes :

Ouvrez les réglages système Allez dans Général > Mise à jour logicielle Cliquez sur l’icône i à côté de Mises à jour bêta Dans le menu déroulant, sélectionnez macOS Tahoe 26 Version bêta publique Cliquez sur Terminé

Une fois inscrit, la mise à jour apparaîtra dans Mise à jour logicielle pour le téléchargement et l’installation.

À quoi s’attendre dans cette version

Apple n’a pas inclus de changements majeurs dans cette version bêta. Au lieu de cela, macOS Tahoe 26.1 semble conçu pour préparer le système à des mises à jour plus importantes ultérieurement. L’entreprise utilise cette phase pour stabiliser les performances et affiner les fonctionnalités existantes avant d’en ajouter de nouvelles.

Même build que la version bêta 1 pour développeurs

La version bêta publique publiée aujourd’hui correspond à la version bêta développeur sortie plus tôt cette semaine. Les deux partagent le numéro de build 25B5042k, indiquant qu’aucun nouveau changement n’a été introduit entre les deux versions.