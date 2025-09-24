Apple lanza la beta pública 1 de macOS Tahoe 26.1

Apple ha lanzado la primera beta pública de macOS Tahoe 26.1, lo que brinda a los usuarios ajenos al programa de desarrolladores un vistazo anticipado a lo que está por venir para el Mac. La actualización sigue a la beta inicial para desarrolladores y utiliza el mismo número de compilación, 25B5042k.

Cómo instalar la beta pública de macOS Tahoe 26.1

Si quieres probar la actualización, tendrás que inscribirte en el programa de beta pública de Apple en https://beta.apple.com/. Después de iniciar sesión, sigue estos pasos:

Abre ajustes del sistema Ve a General > actualización de software Haz clic en el icono i junto a Actualizaciones beta En el menú desplegable, selecciona macOS Tahoe 26 Public Beta Pulsa hecho

Una vez inscrito, la actualización aparecerá en Actualización de software para su descarga e instalación.

Qué esperar en esta versión

Apple no ha incluido grandes cambios en esta beta. En cambio, macOS Tahoe 26.1 parece diseñado para preparar el sistema para actualizaciones mayores más adelante en el ciclo. La compañía está utilizando esta fase para estabilizar el rendimiento y refinar las funciones existentes antes de añadir nada nuevo.

Misma compilación que la beta para desarrolladores 1

La beta pública lanzada hoy coincide con la beta para desarrolladores que salió a principios de esta semana. Ambas comparten el número de compilación 25B5042k, lo que indica que no se introdujeron nuevos cambios entre las dos versiones.