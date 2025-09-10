Apple veröffentlicht watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 Freigabekandidaten vor dem Start am 15. September

Apple hat die Freigabekandidaten-Versionen von watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 für Entwickler veröffentlicht. Diese Builds stellen in der Regel die endgültige Software dar, die an die Öffentlichkeit ausgerollt wird, sofern keine Last-Minute-Bugs auftreten. Der öffentliche Start ist für den 15. September, gleichzeitig mit iOS 26, geplant.

Was ist neu in watchOS 26

watchOS 26 setzt den Redesign-Trend fort, der von iOS und macOS begonnen wurde, und übernimmt den Liquid Glass Look für die gesamte Benutzeroberfläche. Es bringt auch neue Funktionen mit sich, die darauf abzielen, die Uhr persönlicher und nützlicher zu machen:

Workout Buddy : eine KI-gesteuerte Funktion, die Motivation und Feedback während des Trainings bietet.

: eine KI-gesteuerte Funktion, die Motivation und Feedback während des Trainings bietet. Smarter Smart Stack : verbesserte kontextbezogene Vorschläge basierend auf Ihrer Aktivität und Routine.

: verbesserte kontextbezogene Vorschläge basierend auf Ihrer Aktivität und Routine. Notizen-App : endlich auf der Apple Watch für schnelle Eingaben verfügbar.

: endlich auf der Apple Watch für schnelle Eingaben verfügbar. Live-Übersetzung: ins System integriert, wodurch Sie einfacher über Sprachen hinweg kommunizieren können.

Apple hat das Apple TV nicht vergessen. tvOS 26 enthält eine Reihe von Upgrades, die sich auf Unterhaltung und Benutzerfreundlichkeit konzentrieren:

Karaoke-Modus : Nutzen Sie Ihr iPhone als Mikrofon für Mitsing-Sessions.

: Nutzen Sie Ihr iPhone als Mikrofon für Mitsing-Sessions. Verbesserte AirPlay-Lautsprecherunterstützung : reibungslosere Integration beim Koppeln mit externen Audiosystemen.

: reibungslosere Integration beim Koppeln mit externen Audiosystemen. Neue Aerial-Bildschirmschoner : mehr visuelle Optionen für Ihren TV-Hintergrund.

: mehr visuelle Optionen für Ihren TV-Hintergrund. Einfachere App-Anmeldungen: Die Apple-Konto-Synchronisierung beschleunigt den Einrichtungsprozess auf allen Geräten.

Sehen Sie sich die unterstützten Geräte hier an.

visionOS 26 für Vision Pro

visionOS 26 verbessert das Vision Pro Erlebnis mit neuen Möglichkeiten zur Personalisierung Ihres Raumes:

Räumliche Widgets : Platzieren Sie Widgets überall in Ihrer Umgebung, nicht nur auf festen Panels.

: Platzieren Sie Widgets überall in Ihrer Umgebung, nicht nur auf festen Panels. Verbesserte Personas : Avatare sehen jetzt natürlicher aus und bewegen sich natürlicher.

: Avatare sehen jetzt natürlicher aus und bewegen sich natürlicher. Geteilte räumliche Erlebnisse: Zwei Vision Pro Nutzer können in derselben virtuellen Umgebung interagieren.

Verfügbarkeit

Die Freigabekandidaten-Builds sind jetzt für Entwickler über die Einstellungen-App auf jedem Gerät verfügbar. watchOS 26 und tvOS 26 stehen auch öffentlichen Beta-Testern zur Verfügung, während visionOS 26 nur für Entwickler zugänglich bleibt.

Alle drei Updates werden für alle am 15. September verfügbar sein.