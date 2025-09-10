Apple publie les versions candidates de watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 avant le lancement du 15 septembre

Apple a publié les versions candidates de watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 pour les développeurs. Ces versions représentent généralement le logiciel final qui sera déployé au public, à condition qu’aucun bogue de dernière minute ne soit découvert. Le lancement public est prévu pour le 15 septembre, en même temps qu’iOS 26.

Nouveautés de watchOS 26

watchOS 26 poursuit la tendance de refonte initiée par iOS et macOS, en adoptant le look Liquid Glass dans toute l’interface. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités visant à rendre la montre plus personnelle et utile :

Workout Buddy : une fonctionnalité pilotée par l’IA qui offre motivation et commentaires pendant les entraînements.

: une fonctionnalité pilotée par l’IA qui offre motivation et commentaires pendant les entraînements. Smart Stack plus intelligent : suggestions contextuelles améliorées basées sur votre activité et votre routine.

: suggestions contextuelles améliorées basées sur votre activité et votre routine. App Notes : enfin disponible sur Apple Watch pour des saisies rapides.

: enfin disponible sur Apple Watch pour des saisies rapides. Traduction en direct : intégrée au système, vous permettant de communiquer plus facilement entre les langues.

Apple n’a pas oublié l’Apple TV. tvOS 26 inclut une série d’améliorations qui se concentrent sur le divertissement et la facilité d’utilisation :

Mode karaoké : utilisez votre iPhone comme microphone pour des sessions de chant.

: utilisez votre iPhone comme microphone pour des sessions de chant. Meilleur support des haut-parleurs AirPlay : intégration plus fluide lors de l’appairage avec des systèmes audio externes.

: intégration plus fluide lors de l’appairage avec des systèmes audio externes. Nouveaux économiseurs d’écran Aerial : plus d’options visuelles pour l’arrière-plan de votre TV.

: plus d’options visuelles pour l’arrière-plan de votre TV. Connexions d’apps simplifiées : la synchronisation du compte Apple accélère le processus de configuration sur tous les appareils.

Consultez les appareils compatibles ici.

visionOS 26 pour Vision Pro

visionOS 26 améliore l’expérience Vision Pro avec de nouvelles façons de personnaliser votre espace :

Widgets spatiaux : placez des widgets n’importe où dans votre environnement, pas seulement sur des panneaux fixes.

: placez des widgets n’importe où dans votre environnement, pas seulement sur des panneaux fixes. Personas améliorés : les avatars ont maintenant un aspect et des mouvements plus naturels.

: les avatars ont maintenant un aspect et des mouvements plus naturels. Expériences spatiales partagées : deux utilisateurs Vision Pro peuvent interagir dans le même environnement virtuel.

Disponibilité

Les versions candidates sont maintenant disponibles pour les développeurs via l’app Réglages sur chaque appareil. watchOS 26 et tvOS 26 sont également ouverts aux testeurs bêta publics, tandis que visionOS 26 reste réservé aux développeurs.

Les trois mises à jour seront disponibles pour tous le 15 septembre.