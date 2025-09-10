Apple lanza las versiones candidatas de watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26 antes del lanzamiento del 15 de septiembre

Apple ha lanzado las versiones candidatas de watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26 para desarrolladores. Estas compilaciones suelen representar el software final que se implementará para el público, siempre que no surjan errores de última hora. El lanzamiento público está programado para el 15 de septiembre, junto con iOS 26.

¿Qué hay de nuevo en watchOS 26?

watchOS 26 continúa la tendencia de rediseño iniciada por iOS y macOS, adoptando el aspecto Liquid Glass en toda la interfaz. También trae nuevas funciones destinadas a hacer que el reloj se sienta más personal y útil:

Workout Buddy : una función impulsada por IA que ofrece motivación y comentarios durante los entrenamientos.

: una función impulsada por IA que ofrece motivación y comentarios durante los entrenamientos. Smarter Smart Stack : sugerencias contextuales mejoradas basadas en tu actividad y rutina.

: sugerencias contextuales mejoradas basadas en tu actividad y rutina. Aplicación Notas : finalmente disponible en Apple Watch para entradas rápidas.

: finalmente disponible en Apple Watch para entradas rápidas. Traducción en vivo: integrada en el sistema, lo que te permite comunicarte más fácilmente en diferentes idiomas.

Apple no se ha olvidado del Apple TV. tvOS 26 incluye un puñado de actualizaciones que se centran en el entretenimiento y la facilidad de uso:

Modo Karaoke : usa tu iPhone como micrófono para sesiones de canto.

: usa tu iPhone como micrófono para sesiones de canto. Mejor compatibilidad con altavoces AirPlay : integración más fluida al emparejar con sistemas de audio externos.

: integración más fluida al emparejar con sistemas de audio externos. Nuevos salvapantallas Aerial : más opciones visuales para el fondo de tu televisor.

: más opciones visuales para el fondo de tu televisor. Inicios de sesión de aplicaciones más sencillos: la sincronización de la cuenta de Apple acelera el proceso de configuración en todos los dispositivos.

Consulta los dispositivos compatibles aquí.

visionOS 26 para Vision Pro

visionOS 26 agudiza la experiencia de Vision Pro con nuevas formas de personalizar tu espacio:

Widgets espaciales : coloca widgets en cualquier lugar de tu entorno, no solo en paneles fijos.

: coloca widgets en cualquier lugar de tu entorno, no solo en paneles fijos. Personas mejoradas : los avatares ahora se ven y se mueven de forma más natural.

: los avatares ahora se ven y se mueven de forma más natural. Experiencias espaciales compartidas: dos usuarios de Vision Pro pueden interactuar en el mismo entorno virtual.

Disponibilidad

Las compilaciones candidatas ya están disponibles para los desarrolladores a través de la aplicación Configuración en cada dispositivo. watchOS 26 y tvOS 26 también están abiertos a los probadores beta públicos, mientras que visionOS 26 sigue siendo exclusivo para desarrolladores.

Las tres actualizaciones estarán disponibles para todos el 15 de septiembre.