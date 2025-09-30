Apples neue Vision Pro in FCC-Einreichung enthüllt

Apples Vision Pro der nächsten Generation sollte noch nicht öffentlich bekannt sein, doch die US-amerikanische Federal Communications Commission hat ihre Existenz effektiv bestätigt. Neu veröffentlichte behördliche Dokumente listen ein neues Modell von Apples Mixed-Reality-Headset auf, was darauf hindeutet, dass eine aktualisierte Version noch vor Jahresende erscheinen könnte.

FCC-Einreichungen enthüllen neues Vision Pro Modell

Die diese Woche von der FCC veröffentlichten Einreichungen beziehen sich auf ein „Kopfmontiertes Gerät“, das von Apple unter der Modellnummer A3416 gebaut wurde. Ein in der Einreichung enthaltenes Diagramm bestätigt, dass es sich bei diesem Gerät um eine Vision Pro handelt, obwohl die Unterlagen selbst wenig über drahtlose und Übertragungstestergebnisse hinausgehen. Sie enthalten auch SAR- und WLAN-Berichte, die Standardbestandteile der behördlichen Genehmigung sind, aber selten tiefere technische Details preisgeben.

Apple beantragte Vertraulichkeit für die Dokumente, doch die FCC veröffentlichte sie trotzdem und bestätigte damit, dass eine Vision Pro der zweiten Generation real ist und auf dem Weg ist.

Schnellerer Chip, vertrautes Design

Laut Berichten von MacRumors plant Apple kein visuelles Redesign für diese Version der Vision Pro. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die Leistung. Das aktualisierte Headset soll den aktuellen M2-Chip gegen einen leistungsstärkeren M5-Prozessor austauschen und so eine stärkere Leistung für anspruchsvolle AR- und VR-Aufgaben liefern, ohne das Kern-Hardware-Erlebnis zu verändern.

Der Preis wird voraussichtlich unverändert bei 3.499 $ bleiben, was darauf hindeutet, dass Apple diese Überarbeitung eher als eine Leistungsaktualisierung im mittleren Zyklus denn als eine vollständige Produktüberholung betrachtet.

Was die Einreichungen sonst noch enthüllen

Das FCC-Leck verweist auch auf andere kommende Apple-Hardware, darunter unveröffentlichte MacBook Pro und iPad Pro Modelle. Diese Dokumente bestätigen, dass Apple eine breitere Welle neuer Hardware auf Basis der M5-Architektur vorbereitet, die voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt kommen wird.

Das erwähnen die Einreichungen:

A3416 – Neues Vision Pro Headset mit M5-Chip

– Neues Vision Pro Headset mit M5-Chip A3434 – Wahrscheinlich neues MacBook Pro

– Wahrscheinlich neues MacBook Pro A3357 / A3358 / A3359 – 11-Zoll iPad Pro Varianten

– 11-Zoll iPad Pro Varianten A3360 / A3361 / A3362 – 13-Zoll iPad Pro Varianten

Das Vision Pro Update ist wahrscheinlich das erste dieser Produkte, das erscheint, wobei die meisten Analysten eine Veröffentlichung vor Ende 2025 erwarten.

Was kommt als Nächstes für Vision

Apple entwickelt auch ein zweites, erschwinglicheres Headset, das derzeit als Vision Air bekannt ist. Dieses Gerät wird voraussichtlich nicht vor 2027 auf den Markt kommen, aber es spiegelt Apples umfassenderen Plan wider, sein Spatial-Computing-Angebot über das Ultra-Premium-Segment hinaus zu erweitern.

Die Schlussfolgerung ist, dass wir wissen, dass eine neue Vision Pro bald kommt und Apples Spatial-Computing-Strategie kurz vor der Beschleunigung steht.