La nueva Vision Pro de Apple revelada en una presentación ante la FCC

Se supone que la Vision Pro de nueva generación de Apple aún no es de conocimiento público, pero la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha confirmado efectivamente su existencia. Los documentos reglamentarios recién publicados enumeran un nuevo modelo de casco de realidad mixta de Apple, lo que sugiere que una versión renovada podría llegar antes de fin de año.

Las presentaciones ante la FCC revelan un nuevo modelo de Vision Pro

Las presentaciones, publicadas esta semana por la FCC, hacen referencia a un “dispositivo montado en la cabeza” fabricado por Apple con el número de modelo A3416. Un diagrama incluido en la presentación confirma que este dispositivo es una Vision Pro, aunque la documentación en sí ofrece poco más allá de los resultados de las pruebas inalámbricas y de transmisión. También incluye informes SAR y WLAN, que son componentes estándar de la aprobación regulatoria, pero rara vez revelan detalles técnicos más profundos.

Apple solicitó confidencialidad sobre los documentos, pero la FCC los publicó de todos modos, confirmando que una Vision Pro de segunda generación es real y está en camino.

Chip más rápido, diseño familiar

Según informes de MacRumors, Apple no está planeando un rediseño visual para esta versión de Vision Pro. En cambio, la compañía se está centrando en el rendimiento. Se espera que el casco actualizado cambie el chip M2 actual por un procesador M5 más potente, que ofrezca un mayor rendimiento para tareas exigentes de AR y VR sin cambiar la experiencia central del hardware.

Se espera que el precio se mantenga sin cambios en 3499 $, lo que indica que Apple ve esta revisión como una actualización de rendimiento de mitad de ciclo en lugar de una revisión completa del producto.

Qué más revelan las presentaciones

La filtración de la FCC también hace referencia a otro hardware de Apple próximo, incluidos los modelos no lanzados de MacBook Pro y iPad Pro. Estos documentos confirman que Apple está preparando una ola más amplia de hardware nuevo construido sobre la arquitectura M5, que se espera que se lance en los próximos meses.

Esto es lo que mencionan las presentaciones:

A3416 : nuevo casco Vision Pro con chip M5

: nuevo casco Vision Pro con chip M5 A3434 : probablemente nuevo MacBook Pro

: probablemente nuevo MacBook Pro A3357 / A3358 / A3359 : variantes del iPad Pro de 11 pulgadas

: variantes del iPad Pro de 11 pulgadas A3360 / A3361 / A3362: variantes del iPad Pro de 13 pulgadas

Es probable que la actualización de Vision Pro sea el primero de estos productos en aparecer, y la mayoría de los analistas esperan un lanzamiento antes de finales de 2025.

Qué sigue para Vision

Apple también está desarrollando un segundo casco más asequible actualmente conocido como Vision Air. No se espera que ese dispositivo se lance hasta 2027, pero refleja el plan más amplio de Apple para expandir su línea de computación espacial más allá del segmento ultrapremium.

La conclusión es que sabemos que una nueva Vision Pro llegará pronto y que la estrategia de computación espacial de Apple está a punto de acelerarse.