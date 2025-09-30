Apple’s nieuwe Vision Pro onthuld in FCC-documenten

Apple’s volgende generatie Vision Pro zou nog niet openbaar bekend moeten zijn, maar de Amerikaanse Federal Communications Commission heeft het bestaan ervan effectief bevestigd. Nieuw gepubliceerde regelgevingsdocumenten vermelden een nieuw model van Apple’s mixed-reality headset, wat suggereert dat een vernieuwde versie nog voor het einde van het jaar zou kunnen verschijnen.

FCC-documenten onthullen nieuw Vision Pro-model

De documenten, deze week gepubliceerd door de FCC, verwijzen naar een “Head Mounted Device” gemaakt door Apple onder modelnummer A3416. Een diagram in de inzending bevestigt dat dit apparaat een Vision Pro is, hoewel de papieren zelf weinig meer bieden dan draadloze en transmissie testresultaten. Het bevat ook SAR- en WLAN-rapporten, die standaard onderdelen zijn van regelgevende goedkeuring maar zelden diepere technische details onthullen.

Apple vroeg om vertrouwelijkheid van de documenten, maar de FCC publiceerde ze toch, waarmee wordt bevestigd dat een tweede generatie Vision Pro echt is en eraan komt.

Snellere chip, vertrouwd ontwerp

Volgens berichtgeving van MacRumors is Apple niet van plan om een visueel herontwerp voor deze versie van Vision Pro te maken. In plaats daarvan richt het bedrijf zich op prestaties. De verwachting is dat de bijgewerkte headset de huidige M2-chip zal vervangen door een krachtigere M5-processor, die betere prestaties levert voor veeleisende AR- en VR-taken zonder de kernhardware-ervaring te veranderen.

De prijs blijft naar verwachting ongewijzigd op $3.499, wat aangeeft dat Apple deze revisie ziet als een prestatie-upgrade halverwege de cyclus in plaats van een volledige productvernieuwing.

Wat de documenten nog meer onthullen

Het FCC-lek verwijst ook naar andere aankomende Apple-hardware, waaronder nog niet uitgebrachte MacBook Pro- en iPad Pro-modellen. Deze documenten bevestigen dat Apple een bredere golf van nieuwe hardware voorbereidt op basis van de M5-architectuur, die naar verwachting in de komende maanden zal worden uitgerold.

Dit vermelden de documenten:

A3416 – Nieuwe Vision Pro-headset met M5-chip

– Nieuwe Vision Pro-headset met M5-chip A3434 – Waarschijnlijk nieuwe MacBook Pro

– Waarschijnlijk nieuwe MacBook Pro A3357 / A3358 / A3359 – 11-inch iPad Pro-varianten

– 11-inch iPad Pro-varianten A3360 / A3361 / A3362 – 13-inch iPad Pro-varianten

De Vision Pro-update is waarschijnlijk het eerste van deze producten dat verschijnt, waarbij de meeste analisten een release verwachten voor het einde van 2025.

Wat komt er hierna voor Vision

Apple ontwikkelt ook een tweede, betaalbaardere headset die momenteel bekend staat als Vision Air. Dit apparaat zal naar verwachting niet voor 2027 worden gelanceerd, maar het weerspiegelt Apple’s bredere plan om zijn spatial computing-lineup uit te breiden buiten het ultra-premium segment.

De conclusie is dat we weten dat er binnenkort een nieuwe Vision Pro komt, en Apple’s spatial computing-strategie staat op het punt te versnellen.