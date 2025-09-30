Le nouveau Vision Pro d’Apple révélé dans un dépôt à la FCC

La prochaine génération du Vision Pro d’Apple n’est pas censée être connue du public, mais la Commission fédérale des communications des États-Unis a effectivement confirmé son existence. Des documents réglementaires récemment publiés mentionnent un nouveau modèle du casque de réalité mixte d’Apple, laissant entendre qu’une version actualisée pourrait arriver avant la fin de l’année.

Les dépôts à la FCC révèlent un nouveau modèle de Vision Pro

Les dépôts, publiés cette semaine par la FCC, font référence à un « Appareil monté sur la tête » fabriqué par Apple sous le numéro de modèle A3416. Un schéma inclus dans la soumission confirme qu’il s’agit d’un Vision Pro, bien que les documents eux-mêmes n’offrent que peu d’informations au-delà des résultats des tests de transmission et sans fil. Ils incluent également des rapports SAR et WLAN, qui sont des composants standard de l’approbation réglementaire mais révèlent rarement des détails techniques plus approfondis.

Apple a demandé la confidentialité sur les documents, mais la FCC les a quand même publiés, confirmant qu’un Vision Pro de deuxième génération est réel et en route.

Puce plus rapide, design familier

Selon les informations de MacRumors, Apple ne prévoit pas de refonte visuelle pour cette version du Vision Pro. Au lieu de cela, l’entreprise se concentre sur les performances. Le casque mis à jour devrait remplacer la puce M2 actuelle par un processeur M5 plus puissant, offrant de meilleures performances pour les tâches AR et VR exigeantes sans changer l’expérience matérielle de base.

Le prix devrait rester inchangé à 3 499 $, indiquant qu’Apple considère cette révision comme une mise à jour de performance à mi-cycle plutôt qu’une refonte complète du produit.

Ce que révèlent d’autre les dépôts

La fuite de la FCC fait également référence à d’autres matériels Apple à venir, notamment des modèles inédits de MacBook Pro et d’iPad Pro. Ces documents confirment qu’Apple prépare une vague plus large de nouveaux matériels basés sur l’architecture M5, dont le déploiement est prévu dans les mois à venir.

Voici ce que mentionnent les dépôts :

A3416 – Nouveau casque Vision Pro avec puce M5

– Nouveau casque Vision Pro avec puce M5 A3434 – Probablement un nouveau MacBook Pro

– Probablement un nouveau MacBook Pro A3357 / A3358 / A3359 – Variantes de l’iPad Pro 11 pouces

– Variantes de l’iPad Pro 11 pouces A3360 / A3361 / A3362 – Variantes de l’iPad Pro 13 pouces

La mise à jour du Vision Pro est probablement le premier de ces produits à apparaître, la plupart des analystes s’attendant à une sortie avant la fin de 2025.

Quelle est la prochaine étape pour Vision

Apple développe également un deuxième casque plus abordable actuellement connu sous le nom de Vision Air. Cet appareil ne devrait pas être lancé avant 2027, mais il reflète le plan plus large d’Apple visant à étendre sa gamme d’informatique spatiale au-delà du segment ultra-premium.

La conclusion est que nous savons qu’un nouveau Vision Pro arrive bientôt, et que la stratégie d’informatique spatiale d’Apple est sur le point de s’accélérer.