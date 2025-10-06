iOS 26.1 Beta 2 jetzt für Entwickler verfügbar

Apple hat heute iOS 26.1 Beta 2 mit Build 23B5059e für Entwickler freigegeben. Sie erhalten es unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate, wenn Ihr Gerät im Entwicklerkanal registriert ist. Das Update folgt Beta 1 (23B5044l) zwei Wochen später.

Was ist neu?

Sie möchten klare Änderungen, keine vagen Versprechungen. Erste Hinweise deuten auf gezielte Verbesserungen statt auf herausragende Funktionen hin.

Apple Intelligence fügt Sprachunterstützung für Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, traditionelles Chinesisch und Vietnamesisch hinzu. AirPods Live-Übersetzung unterstützt Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch.

Liquid Glass erstreckt sich auf die Telefontastatur. Sie erhalten außerdem eine neue Wischgeste in Apple Music, um Titel zu wechseln. Kalender, Safari und Fotos erhalten kleine visuelle Anpassungen.

Installationshinweise und Ihre Checkliste

Sie sollten Beta-Software wie eine Werkbank behandeln, nicht wie einen Ausstellungsraum. Schützen Sie Ihre Daten und planen Sie Fehler ein.

Sichern Sie Ihr iPhone, bevor Sie aktualisieren.

Verwenden Sie ein Zweitgerät, wenn Sie auf geschäftskritische Apps angewiesen sind.

Registrieren Sie das Gerät und gehen Sie dann zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate > Beta-Updates , um den Build herunterzuladen.

, um den Build herunterzuladen. Um zu bestätigen, welche Version Sie verwenden, öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Info und überprüfen Sie die Version.

Zeitplan und Verfügbarkeit

Entwickler können Beta 2 jetzt herunterladen. Eine entsprechende öffentliche Beta folgt normalerweise innerhalb weniger Tage. Wir können es später in dieser Woche erwarten. Wenn Sie den öffentlichen Kanal bevorzugen, warten Sie auf diese Veröffentlichung und registrieren Sie Ihr Gerät entsprechend.

Ein weiterer Hinweis zum Kontext: Die Seite für Entwickler-Releases von Apple zeigt iOS 26.1 Beta 1 immer noch als Build 23B5044l an, was mit dem heutigen Schritt zu 23B5059e übereinstimmt. Das hilft Ihnen zu überprüfen, ob Sie die neueste Version verwenden.

Fazit: Installieren Sie iOS 26.1 Beta 2, wenn Sie Apps testen oder den Fortschritt von Apple Intelligence verfolgen. Sie erhalten Spracherweiterung, UI-Feinschliff und einen klareren Weg zur endgültigen Form von 26.1.