iOS 26.1 bèta 2 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Apple heeft vandaag iOS 26.1 bèta 2 uitgebracht voor ontwikkelaars met build 23B5059e. Je krijgt het in Instellingen Algemeen Software-update als je apparaat is aangemeld voor het ontwikkelaarskanaal. De update volgt twee weken na bèta 1 (23B5044l).

Wat is er nieuw op dit moment

Je wilt duidelijke veranderingen, geen vage beloftes. Vroege notities wijzen op gerichte verfijningen in plaats van opvallende functies.

Apple Intelligence voegt taalondersteuning toe voor Deens, Nederlands, Noors, Portugees (Portugal), Zweeds, Turks, Traditioneel Chinees en Vietnamees. AirPods Live Vertaling ondersteunt nu Japans, Koreaans, Italiaans en Chinees.

Liquid Glass breidt zich uit naar het telefoontoetsenbord. Je krijgt ook een nieuwe veegbeweging in Apple Music om van nummer te wisselen. Agenda, Safari en Foto’s hebben kleine visuele aanpassingen gekregen.

Installatie-opmerkingen en je checklist

Je moet bètasoftware behandelen als een werkbank, niet als een showroom. Bescherm je gegevens en wees voorbereid op bugs.

Maak een back-up van je iPhone voordat je update.

Gebruik een secundair apparaat als je afhankelijk bent van bedrijfskritische apps.

Meld het apparaat aan en ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update > Bèta-updates om de build binnen te halen.

om de build binnen te halen. Om te bevestigen wat je draait, open je Instellingen > Algemeen > Info en controleer je de versie.

Timing en beschikbaarheid

Ontwikkelaars kunnen bèta 2 nu downloaden. Een bijpassende publieke bèta volgt meestal binnen enkele dagen. We kunnen het later deze week verwachten. Als je de voorkeur geeft aan het publieke traject, wacht dan op die release en meld je apparaat dienovereenkomstig aan.

Nog een opmerking voor de context: Apple’s pagina voor ontwikkelaarsreleases toont nog steeds iOS 26.1 bèta 1 als build 23B5044l, wat overeenkomt met de stap naar 23B5059e van vandaag. Dat helpt je te verifiëren dat je de nieuwste versie hebt.

Conclusie: installeer iOS 26.1 bèta 2 als je apps test of de voortgang van Apple Intelligence volgt. Je krijgt taaluitbreiding, UI-verbeteringen en een duidelijker beeld van de uiteindelijke vorm van 26.1.