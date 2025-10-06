iOS 26.1 beta 2 ya está disponible para desarrolladores

Apple ha lanzado hoy iOS 26.1 beta 2 para desarrolladores con la compilación 23B5059e. Lo encontrarás en Ajustes General Actualización de software si tu dispositivo está inscrito en el canal de desarrolladores. La actualización sigue a beta 1 (23B5044l) con dos semanas de diferencia.

¿Qué hay de nuevo ahora mismo?

Quieres cambios claros, no promesas vagas. Las primeras notas apuntan a refinamientos específicos en lugar de características destacadas.

Apple Intelligence añade soporte de idiomas para danés, neerlandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino tradicional y vietnamita. La traducción en vivo de los AirPods es compatible con japonés, coreano, italiano y chino.

Liquid Glass se extiende al teclado del teléfono. También obtienes un nuevo gesto de deslizamiento en Apple Music para cambiar de pista. Calendar, Safari y Photos reciben pequeños ajustes visuales.

Notas de instalación y tu lista de verificación

Deberías tratar el software beta como un banco de trabajo, no como una sala de exposición. Protege tus datos y prepárate para los errores.

Haz una copia de seguridad de tu iPhone antes de actualizar.

Usa un dispositivo secundario si dependes de aplicaciones de misión crítica.

Inscribe el dispositivo y luego ve a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta para obtener la compilación.

para obtener la compilación. Para confirmar lo que estás ejecutando, abre Ajustes > General > Información y comprueba la versión.

Calendario y disponibilidad

Los desarrolladores pueden descargar la beta 2 ahora. Una beta pública coincidente suele seguir en cuestión de días. Podemos esperarla a finales de esta semana. Si prefieres la versión pública, espera a ese lanzamiento e inscribe tu dispositivo en consecuencia.

Otra nota para el contexto: La página de lanzamientos para desarrolladores de Apple todavía muestra iOS 26.1 beta 1 como la compilación 23B5044l, lo que se alinea con el paso de hoy a 23B5059e. Eso te ayuda a verificar que estás en la última versión.

En resumen: instala iOS 26.1 beta 2 si pruebas aplicaciones o sigues el progreso de Apple Intelligence. Obtienes expansión de idiomas, pulido de la interfaz de usuario y un camino más claro hacia la forma final de 26.1.