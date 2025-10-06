iOS 26.1 bêta 2 maintenant disponible pour les développeurs

Apple a publié aujourd’hui iOS 26.1 bêta 2 pour les développeurs avec la version 23B5059e. Vous pouvez l’obtenir dans Réglages Général Mise à jour logicielle si votre appareil est inscrit dans le canal des développeurs. Cette mise à jour suit la bêta 1 (23B5044l) de deux semaines.

Ce qui est nouveau maintenant

Vous voulez des changements clairs, pas de vagues promesses. Les premières notes indiquent des améliorations ciblées plutôt que des fonctionnalités phares.

Apple Intelligence ajoute la prise en charge des langues suivantes : danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc, chinois traditionnel et vietnamien. La traduction en direct des AirPods prend en charge le japonais, le coréen, l’italien et le chinois.

Liquid Glass s’étend au clavier téléphonique. Vous obtenez également un nouveau geste de balayage dans Apple Music pour changer de piste. Calendrier, Safari et Photos bénéficient de petites retouches visuelles.

Notes d’installation et votre liste de contrôle

Vous devriez traiter les logiciels bêta comme un atelier, pas une salle d’exposition. Protégez vos données et préparez-vous aux bogues.

Sauvegardez votre iPhone avant de le mettre à jour.

Utilisez un appareil secondaire si vous dépendez d’applications critiques.

Inscrivez l’appareil, puis allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta pour télécharger la version.

pour télécharger la version. Pour confirmer ce que vous utilisez, ouvrez Réglages > Général > Informations et vérifiez la version.

Calendrier et disponibilité

Les développeurs peuvent télécharger la bêta 2 dès maintenant. Une version bêta publique correspondante suit généralement dans les jours qui suivent. Nous pouvons l’attendre plus tard cette semaine. Si vous préférez la version publique, attendez cette sortie et inscrivez votre appareil en conséquence.

Une autre note pour le contexte : La page des versions pour développeurs d’Apple montre toujours iOS 26.1 bêta 1 comme étant la version 23B5044l, ce qui correspond au passage d’aujourd’hui à la version 23B5059e. Cela vous aide à vérifier que vous êtes sur la dernière version.

En résumé : installez iOS 26.1 bêta 2 si vous testez des applications ou suivez les progrès d’Apple Intelligence. Vous bénéficiez de l’expansion des langues, du peaufinage de l’interface utilisateur et d’une voie plus claire vers la forme finale d’iOS 26.1.