iOS 26.1 Public Beta 2 jetzt verfügbar

Apple hat iOS 26.1 Public Beta 2 erst einen Tag nach der Veröffentlichung von Developer Beta 2 veröffentlicht. Sie können es noch heute installieren, wenn Sie am Public Beta Programm teilgenommen haben. Dieser Build zielt auf alltägliche Momente auf dem iPhone ab, nicht auf Schlagzeilen-Funktionen. Sie erhalten kleine, fokussierte Änderungen, die Sie beim Aufwachen, Aufnehmen von Audio und Bewegen durch Apps mit weniger Problemen unterstützen.

Alltägliche Berührungen, die die Art und Weise verändern, wie Sie Ihr iPhone nutzen

Sie stoppen Alarme und Timer jetzt mit einer Wischbewegung, nicht mit einem Tippen. Wenn der Alarm ertönt, schieben Sie zum Stoppen und ahmen so die klassische Geste „Zum Entsperren schieben“ nach. Sie gewinnen an Absicht und Genauigkeit, was bedeutet, dass es weniger verpasste Alarme durch versehentliches Tippen gibt und eine klarere Bewegung Ihre Wahl bekräftigt. Apple setzt auf Muskelgedächtnis, um Fehler zu reduzieren, und das spüren Sie am ersten Morgen, an dem Sie es verwenden.

Die Audio-Steuerelemente machen einen Schritt nach vorn für Leute, die unterwegs aufnehmen. Sie können festlegen, wo externe Mikrofonaufnahmen gespeichert werden und die Eingangsverstärkung anpassen, ohne sich durch zusammenhanglose Menüs zu wühlen. Wenn Sie Sprachnotizen, Interviews oder schnelle Feldaufnahmen machen, verbringen Sie weniger Zeit mit dem nachträglichen Anpassen der Pegel und mehr Zeit damit, sofort brauchbaren Ton zu erhalten.

Sie werden auch kleine visuelle Verfeinerungen bemerken. App-Ordner und Einstellungsüberschriften sind linksbündig, was das Scannen strafft und die Augenbewegung reduziert. Safari und Kalender nehmen einige Änderungen aus Beta 1 zurück, die gemischte Reaktionen hervorriefen. Das Ergebnis fühlt sich ruhiger und vertrauter an. Die Leistung sieht ebenfalls stabiler aus, mit weniger Rucklern beim Wechsel zwischen rechenintensiven Apps.

Für Vision Pro-Besitzer stellt iOS jetzt ein 3D-Modell innerhalb der Apple Vision Pro App zur Verfügung. Sie können die Passform und die Funktionen von Ihrem iPhone aus in der Vorschau anzeigen, was Ihnen hilft, Zubehör vorzubereiten oder einen schnellen Blick mit jemand anderem zu teilen, ohne das Headset aufzusetzen.

Neue Builds laden immer zur Zurückhaltung ein. Wenn Sie beruflich auf Ihr Telefon angewiesen sind, installieren Sie es auf einem Zweitgerät. Wenn Sie gerne testen, belohnt Sie diese Beta mit saubereren Gesten und schärferen Bedienelementen.