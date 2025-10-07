iOS 26.1 bêta publique 2 maintenant disponible

Apple a publié iOS 26.1 bêta publique 2 seulement un jour après avoir publié la bêta développeur 2. Vous pouvez l’installer dès aujourd’hui si vous avez rejoint le programme de bêta publique. Cette version cible les moments du quotidien sur iPhone, pas les fonctionnalités phares. Vous obtenez des changements petits et ciblés qui guident votre réveil, l’enregistrement audio et la navigation dans les applications avec moins d’accrocs.

Des touches quotidiennes qui changent votre utilisation de l’iPhone

Vous arrêtez maintenant les alarmes et minuteurs en glissant, pas en appuyant. Lorsque l’alerte sonne, vous glissez pour arrêter, rappelant le geste classique Glisser pour déverrouiller. Vous gagnez en intention et en précision, ce qui signifie moins d’alarmes manquées à cause d’appuis accidentels et un mouvement plus clair qui renforce votre choix. Apple s’appuie sur la mémoire musculaire pour réduire les erreurs, et vous le ressentez dès le premier matin d’utilisation.

Les commandes audio font un pas en avant pour les personnes qui enregistrent en déplacement. Vous pouvez définir où sauvegarder les enregistrements de microphone externe et ajuster le gain d’entrée sans fouiller dans des menus non liés. Si vous capturez des notes vocales, des interviews ou de l’audio de terrain rapide, vous passez moins de temps à corriger les niveaux plus tard et plus de temps à obtenir un son utilisable immédiatement.

Vous remarquerez également de petits raffinements visuels. Les dossiers d’applications et les en-têtes des Réglages s’alignent à gauche, ce qui resserre le balayage et réduit le mouvement des yeux. Safari et Calendrier reviennent sur quelques changements de la bêta 1 qui ont suscité des réactions mitigées. Le résultat semble plus calme et plus familier. Les performances semblent également plus stables, avec moins de saccades lors du passage entre des applications lourdes.

Pour les propriétaires de Vision Pro, iOS expose maintenant un modèle 3D dans l’application Apple Vision Pro. Vous pouvez prévisualiser l’ajustement et les fonctionnalités depuis votre iPhone, ce qui vous aide à préparer des accessoires ou à partager un aperçu rapide avec quelqu’un d’autre sans mettre le casque.

Les nouvelles versions invitent toujours à la retenue. Si vous dépendez de votre téléphone pour le travail, installez sur un appareil secondaire. Si vous aimez tester, cette bêta vous récompense avec des gestes plus nets et des commandes plus précises.