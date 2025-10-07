Ya está disponible la beta pública 2 de iOS 26.1

Apple ha lanzado la beta pública 2 de iOS 26.1 solo un día después de lanzar la beta 2 para desarrolladores. Puedes instalarla hoy mismo si te has unido al programa de beta pública. Esta compilación se centra en los momentos cotidianos en el iPhone, no en las funciones principales. Obtienes pequeños cambios enfocados que guían cómo te despiertas, grabas audio y te mueves por las aplicaciones con menos contratiempos.

Toques cotidianos que cambian la forma en que usas el iPhone

Ahora detienes las alarmas y los temporizadores deslizando, no tocando. Cuando suena la alerta, deslizas para detener, haciéndote eco del clásico gesto de Deslizar para desbloquear. Ganas intención y precisión, lo que significa menos alarmas perdidas por toques casuales y un movimiento más claro que refuerza tu elección. Apple se apoya en la memoria muscular para reducir los errores, y lo sientes en la primera mañana que lo usas.

Los controles de audio dan un paso adelante para las personas que graban sobre la marcha. Puedes establecer dónde se guardan las grabaciones de micrófono externo y ajustar la ganancia de entrada sin tener que buscar en menús no relacionados. Si capturas notas de voz, entrevistas o audio rápido de campo, dedicas menos tiempo a arreglar los niveles más tarde y más tiempo a obtener un sonido utilizable de inmediato.

También notarás pequeños refinamientos visuales. Las carpetas de aplicaciones y los encabezados de Ajustes se alinean a la izquierda, lo que agiliza el escaneo y reduce el movimiento ocular. Safari y Calendario dan marcha atrás a algunos cambios de la beta 1 que provocaron reacciones encontradas. El resultado se siente más tranquilo y familiar. El rendimiento también parece más estable, con menos interrupciones al saltar entre aplicaciones pesadas.

Para los propietarios de Vision Pro, iOS ahora expone un modelo 3D dentro de la aplicación Apple Vision Pro. Puedes obtener una vista previa del ajuste y las funciones desde tu iPhone, lo que te ayuda a preparar los accesorios o compartir una vista rápida con otra persona sin ponerte los auriculares.

Las nuevas compilaciones siempre invitan a la moderación. Si dependes de tu teléfono para el trabajo, instálala en un dispositivo secundario. Si te gusta probar, esta beta te recompensa con gestos más limpios y controles más precisos.