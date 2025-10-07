iOS 26.1 publieke bèta 2 nu beschikbaar

Apple heeft iOS 26.1 publieke bèta 2 uitgebracht, slechts een dag na het uitbrengen van de ontwikkelaarsbèta 2. Je kunt het vandaag installeren als je deelneemt aan het publieke bètaprogramma. Deze versie richt zich op alledaagse momenten op de iPhone, niet op grote nieuwe functies. Je krijgt kleine, gerichte veranderingen die bepalen hoe je wakker wordt, audio opneemt en met minder haperingen door apps navigeert.

Alledaagse aanpassingen die veranderen hoe je je iPhone gebruikt

Je stopt nu alarmen en timers met een schuifbeweging, niet met een tik. Als het alarm afgaat, schuif je om te stoppen, wat doet denken aan het klassieke ‘Schuif om te ontgrendelen’ gebaar. Je krijgt meer intentie en nauwkeurigheid, wat betekent minder gemiste alarmen door toevallige tikken en een duidelijkere beweging die je keuze bevestigt. Apple maakt gebruik van spiergeheugen om fouten te verminderen, en dat merk je al op de eerste ochtend dat je het gebruikt.

Audiobediening maakt een stap voorwaarts voor mensen die onderweg opnemen. Je kunt instellen waar externe microfoonopnames worden opgeslagen en de inputversterking aanpassen zonder door ongerelateerde menu’s te hoeven zoeken. Als je spraaknotities, interviews of snelle veldopnames maakt, besteed je minder tijd aan het achteraf corrigeren van niveaus en meer tijd aan het direct verkrijgen van bruikbaar geluid.

Je zult ook kleine visuele verfijningen opmerken. App-mappen en instellingskoppen zijn naar links uitgelijnd, wat het scannen stroomlijnt en de oogbeweging vermindert. Safari en Agenda draaien enkele wijzigingen uit bèta 1 terug die gemengde reacties opleverden. Het resultaat voelt rustiger en vertrouwder aan. De prestaties lijken ook stabieler, met minder haperingen bij het schakelen tussen zware apps.

Voor Vision Pro-eigenaren toont iOS nu een 3D-model in de Apple Vision Pro-app. Je kunt de pasvorm en functies vanaf je iPhone bekijken, wat je helpt bij het voorbereiden van accessoires of het snel delen van een blik met iemand anders zonder de headset op te zetten.

Nieuwe builds vragen altijd om terughoudendheid. Als je voor je werk afhankelijk bent van je telefoon, installeer dan op een secundair apparaat. Als je graag test, beloont deze bèta je met schonere gebaren en scherpere bediening.