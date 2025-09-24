iOS 26-Update beschädigt die Suchfunktion der Kalender-App

Apples neuestes iOS 26-Update hat einen frustrierenden Fehler für viele iPhone-Besitzer eingeführt. Die Suchfunktion der Kalender-App, eine Kernfunktion, mit der sich vergangene und zukünftige Ereignisse schnell finden lassen, funktioniert für einige Benutzer nicht mehr.

Berichte zeigen, dass das Problem mehrere iPhone-Modelle betrifft, darunter das iPhone 13 mini bis hin zum iPhone 17 Pro. Der Fehler trat erstmals während der Beta-Tests von iOS 26 auf, aber die Beschwerden sind seit der öffentlichen Veröffentlichung letzte Woche lauter geworden.

Was Benutzer erleben

Betroffene iPhone-Besitzer berichten, dass die Suche nach Ereignissen im Kalender keine Ergebnisse liefert, selbst wenn das Ereignis vorhanden ist. Das Problem scheint inkonsistent zu sein. Einige Schlüsselwörter funktionieren weiterhin, während andere fehlschlagen. Dieses unberechenbare Verhalten macht die Funktion unzuverlässig.

Wie von MacRumors berichtet, ist der Fehler nicht universell. Einige Benutzer berichten, dass die Kalendersuche weiterhin normal funktioniert. Andere stellen fest, dass die Suche weiterhin über Spotlight oder Siri funktioniert, aber nicht direkt in der Kalender-App.

Community-Feedback

In der offiziellen Apple Support Community erklärte ein iPhone 15 Pro Max-Benutzer, dass nach dem Update auf iOS 26 keine Suchanfragen Ergebnisse lieferten. Standard-Fehlerbehebungen, wie z. B. das Deaktivieren des Kalenders in iCloud, das Neustarten des Geräts und das Anpassen der Einstellungen, halfen nicht. Sie beschrieben das Problem als einen Fehler auf Systemebene und nicht als einen Konfigurationsfehler.

Andere Benutzer hatten die gleiche Erfahrung in Reddit– und Facebook-Gruppen. Ein Besitzer eines iPhone 17 Pro Max sagte, dass selbst Apple Support-Mitarbeiter das Problem nach längeren Anrufen zur Fehlerbehebung bestätigten. Mehrere Benutzer bestätigten, dass die Kalendersuche unter macOS 26 und iPadOS 26 weiterhin funktioniert, wodurch das Problem auf iPhones mit iOS 26 eingegrenzt wird.

Von Benutzern geteilte temporäre Lösungen

Einige Benutzer haben eine Problemumgehung gefunden. Die Schritte umfassen:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone. Gehen Sie zu Apps > Kalender > Suche. Deaktivieren Sie beide Sucheinstellungen. Starten Sie Ihr Gerät neu. Aktivieren Sie die Sucheinstellungen wieder. Warten Sie einige Minuten, bis der Suchindex neu erstellt wurde.

Mehrere Personen berichten, dass die Kalendersuche nach dem Ausführen dieser Schritte wieder funktionierte, manchmal jedoch erst nach 20 bis 30 Minuten Wartezeit. Für andere hielt der Fix nicht dauerhaft.

Apples Antwort

Apples Support-Mitarbeiter teilten betroffenen Kunden mit, dass das Unternehmen sich des Problems bewusst ist. Ein Fix wird in einem zukünftigen iOS-Update enthalten sein. Apple hat nicht bestätigt, ob es in iOS 26.0.1 oder der umfassenderen iOS 26.1-Version enthalten sein wird, die sich bereits seit heute im öffentlichen Beta-Test befindet.

Benutzer, die auf die Kalendersuche angewiesen sind, müssen vorerst entweder Spotlight als Ersatz verwenden oder die Problemumgehung über die Einstellungen versuchen. Halten Sie Ihr iPhone auf dem neuesten Stand, bis Apple eine dauerhafte Lösung bereitstellt.