Apple veröffentlicht iOS 26.1 öffentliche Beta 1

Apple hat die erste öffentliche Beta von iOS 26.1 veröffentlicht, die iPhone-Nutzern einen frühen Einblick in das nächste große Update bietet. Die öffentliche Veröffentlichung folgt auf eine frühere Entwickler-Beta und fügt mehrere Änderungen in Apps und Systemfunktionen hinzu.

Neue Funktionen und Änderungen

iOS 26.1 erweitert die AirPods Live-Übersetzung um fünf neue unterstützte Sprachen, was die Funktion für Reisen und mehrsprachige Gespräche nützlicher macht. Apple Intelligence unterstützt jetzt acht weitere Sprachen, wodurch der Zugriff auf ihre On-Device-Assistenzfunktionen erweitert wird.

Apple Music erhält eine neue Wischgeste zum Wechseln von Titeln. Die Fotos-App erhält einen neu gestalteten Video-Wiedergabe-Scrubber für eine reibungslosere Navigation. Die Listenansicht des Kalenders verwendet jetzt vollflächige Farbmarkierungen, um die Sichtbarkeit von Ereignissen zu verbessern. Die Tastatur der Telefon-App wurde mit Apples Liquid Glass-Design aktualisiert.

So installieren Sie die öffentliche Beta von iOS 26.1

Wenn Sie bereits im öffentlichen Beta-Programm von Apple angemeldet sind, können Sie iOS 26.1 unter Softwareupdate in den Einstellungen herunterladen. Stellen Sie sicher, dass Beta-Updates aktiviert sind, bevor Sie den Download versuchen.

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Gehen Sie zu Allgemein > Softwareupdate. Bestätigen Sie, dass Beta-Updates aktiviert sind. Laden Sie iOS 26.1 vom Update-Bildschirm herunter und installieren Sie es.

Wenn Sie neu im Beta-Programm von Apple sind, melden Sie sich unter beta.apple.com an und verknüpfen Sie Ihre Apple-ID, bevor Sie den Download versuchen.

Breitere Einführung und Kompatibilität

Apple hat auch öffentliche Betas für iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 und watchOS 26.1 veröffentlicht. Die Updates erweitern Apple Intelligence auf Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch. Die AirPods Live-Übersetzung unterstützt zusätzlich Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie traditionelles und vereinfachtes Mandarin-Chinesisch.

Basierend auf Apples typischem Veröffentlichungszyklus wird iOS 26.1 voraussichtlich Ende Oktober alle Nutzer erreichen, nach mehreren zusätzlichen Beta-Builds. Erwarten Sie inkrementelle Änderungen, während Apple das Update verfeinert.