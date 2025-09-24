Apple brengt iOS 26.1 publieke bèta 1 uit

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 26.1 uitgebracht, waarmee iPhone-gebruikers een vroege blik kunnen werpen op de volgende grote update. De publieke release volgt op een eerdere ontwikkelaarsbèta en voegt verschillende wijzigingen toe aan apps en systeemfuncties.

Nieuwe functies en wijzigingen

iOS 26.1 breidt AirPods Live Vertaling uit met vijf nieuwe ondersteunde talen, waardoor de functie nuttiger wordt voor reizen en meertalige gesprekken. Apple Intelligence ondersteunt nu acht extra talen, waardoor de toegang tot de on-device assistentiefuncties wordt verbreed.

Apple Music krijgt een nieuw veeggebaar om van nummer te wisselen. De Foto’s-app krijgt een vernieuwde videoscrubber voor soepelere navigatie. De lijstweergave van Agenda gebruikt nu volledige kleurmarkeringen om de zichtbaarheid van evenementen te verbeteren. Het toetsenblok van de Telefoon-app is vernieuwd met Apple’s Liquid Glass-ontwerp.

Hoe installeer je de iOS 26.1 publieke bèta

Als je al bent ingeschreven voor Apple’s publieke bètaprogramma, kun je iOS 26.1 downloaden via Software-update in Instellingen. Zorg ervoor dat Bèta-updates zijn ingeschakeld voordat je de download start.

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Software-update. Controleer of Bèta-updates zijn ingeschakeld. Download en installeer iOS 26.1 vanaf het updatescherm.

Als je nieuw bent bij Apple’s bètaprogramma, schrijf je dan in op beta.apple.com en koppel je Apple ID voordat je de download probeert.

Bredere uitrol en compatibiliteit

Apple heeft ook publieke bèta’s uitgebracht voor iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 en watchOS 26.1. De updates breiden Apple Intelligence uit naar Deens, Nederlands, Noors, Portugees (Portugal), Zweeds, Turks, Chinees (Traditioneel) en Vietnamees. AirPods Live Vertaling voegt ondersteuning toe voor Japans, Koreaans, Italiaans en zowel Traditioneel als Vereenvoudigd Mandarijn Chinees.

Op basis van Apple’s gebruikelijke releasepatroon zal iOS 26.1 waarschijnlijk eind oktober alle gebruikers bereiken na verschillende aanvullende bètaversies. Verwacht incrementele wijzigingen terwijl Apple de update verfijnt.