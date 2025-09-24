Apple lanza la beta pública 1 de iOS 26.1

Apple ha lanzado la primera beta pública de iOS 26.1, ofreciendo a los usuarios de iPhone un primer vistazo a la próxima gran actualización. El lanzamiento público sigue a una beta anterior para desarrolladores y añade varios cambios en aplicaciones y funciones del sistema.

Nuevas funciones y cambios

iOS 26.1 amplía la traducción en vivo de AirPods con cinco nuevos idiomas compatibles, lo que hace que la función sea más útil para viajes y conversaciones multilingües. Apple Intelligence ahora es compatible con ocho idiomas adicionales, lo que amplía el acceso a sus funciones de asistencia en el dispositivo.

Apple Music obtiene un nuevo gesto de deslizamiento para cambiar de pista. La aplicación Fotos recibe un control deslizante de reproducción de vídeo rediseñado para una navegación más fluida. La vista de lista del calendario ahora utiliza resaltes de color de ancho completo para mejorar la visibilidad de los eventos. El teclado de la aplicación Teléfono se ha renovado con el diseño Liquid Glass de Apple.

Cómo instalar la beta pública de iOS 26.1

Si ya estás inscrito en el programa de betas públicas de Apple, puedes descargar iOS 26.1 desde Actualización de software en Ajustes. Asegúrate de que las actualizaciones beta estén habilitadas antes de intentar la descarga.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Ve a General > Actualización de software. Confirma que Actualizaciones beta estén habilitadas. Descarga e instala iOS 26.1 desde la pantalla de actualización.

Si eres nuevo en el programa beta de Apple, regístrate en beta.apple.com y vincula tu ID de Apple antes de intentar la descarga.

Mayor despliegue y compatibilidad

Apple también ha distribuido betas públicas para iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 y watchOS 26.1. Las actualizaciones extienden Apple Intelligence a danés, holandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino (tradicional) y vietnamita. La traducción en vivo de AirPods añade compatibilidad con japonés, coreano, italiano y chino mandarín tradicional y simplificado.

Basándose en la cadencia de lanzamiento típica de Apple, es probable que iOS 26.1 llegue a todos los usuarios a finales de octubre después de varias versiones beta adicionales. Espera cambios incrementales a medida que Apple perfecciona la actualización.