Apple publie la bêta publique 1 d’iOS 26.1

Apple a publié la première bêta publique d’iOS 26.1, offrant aux utilisateurs d’iPhone un aperçu anticipé de la prochaine mise à jour majeure. La version publique fait suite à une bêta développeur antérieure et ajoute plusieurs modifications dans les applications et les fonctionnalités système.

Nouvelles fonctionnalités et modifications

iOS 26.1 étend la traduction en direct AirPods avec cinq nouvelles langues prises en charge, rendant la fonctionnalité plus utile pour les voyages et les conversations multilingues. Apple Intelligence prend désormais en charge huit langues supplémentaires, élargissant l’accès à ses fonctionnalités d’assistance sur l’appareil.

Apple Musique bénéficie d’un nouveau geste de balayage pour changer de piste. L’application Photos reçoit un curseur de lecture vidéo repensé pour une navigation plus fluide. La vue Liste du Calendrier utilise désormais des surlignages colorés pleine largeur pour améliorer la visibilité des événements. Le clavier de l’application Téléphone a été actualisé avec le design Liquid Glass d’Apple.

Comment installer la bêta publique d’iOS 26.1

Si vous êtes déjà inscrit au programme de bêta publique d’Apple, vous pouvez télécharger iOS 26.1 depuis Mise à jour logicielle dans Réglages. Assurez-vous que les mises à jour bêta sont activées avant de tenter le téléchargement.

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à Général > mise à jour logicielle. Confirmez que les mises à jour bêta sont activées. Téléchargez et installez iOS 26.1 depuis l’écran de mise à jour.

Si vous êtes nouveau dans le programme bêta d’Apple, inscrivez-vous sur beta.apple.com et liez votre identifiant Apple avant de tenter le téléchargement.

Déploiement élargi et compatibilité

Apple a également distribué des bêtas publiques pour iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 et watchOS 26.1. Les mises à jour étendent Apple Intelligence au danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turc, chinois (traditionnel) et vietnamien. La traduction en direct AirPods ajoute la prise en charge du japonais, coréen, italien et du chinois mandarin traditionnel et simplifié.

Selon le rythme de publication habituel d’Apple, iOS 26.1 devrait atteindre tous les utilisateurs fin octobre après plusieurs versions bêta supplémentaires. Attendez-vous à des modifications progressives pendant qu’Apple peaufine la mise à jour.