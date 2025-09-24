La mise à jour iOS 26 perturbe la recherche dans l’application Calendrier

La dernière mise à jour iOS 26 d’Apple a introduit un bug frustrant pour de nombreux propriétaires d’iPhone. La fonction de recherche de l’application Calendrier, une fonctionnalité essentielle utilisée pour trouver rapidement les événements passés et à venir, a cessé de fonctionner pour certains utilisateurs.

Les rapports montrent que le problème affecte plusieurs modèles d’iPhone, de l’iPhone 13 mini à l’iPhone 17 Pro. Le bug est apparu pour la première fois pendant les tests bêta d’iOS 26, mais les plaintes se sont intensifiées depuis la sortie publique la semaine dernière.

Ce que les utilisateurs constatent

Les propriétaires d’iPhone touchés indiquent que la recherche d’événements dans Calendrier ne donne aucun résultat, même lorsque l’événement existe. Le problème semble incohérent. Certains mots-clés fonctionnent encore, tandis que d’autres échouent. Ce comportement aléatoire rend la fonctionnalité peu fiable.

Comme rapporté par MacRumors, le bug n’est pas universel. Certains utilisateurs signalent que la recherche dans Calendrier continue de fonctionner normalement. D’autres notent que la recherche fonctionne toujours via Spotlight ou Siri, mais pas directement dans l’application Calendrier.

Retours de la communauté

Sur la Communauté d’assistance officielle d’Apple, un utilisateur d’iPhone 15 Pro Max a expliqué qu’après la mise à jour vers iOS 26, aucune recherche ne donnait de résultats. Les dépannages standard, comme la désactivation du Calendrier dans iCloud, le redémarrage de l’appareil et l’ajustement des paramètres, n’ont pas résolu le problème. Ils ont décrit le problème comme un bug système plutôt qu’une erreur de configuration.

D’autres utilisateurs ont eu la même expérience sur Reddit et les groupes Facebook. Un propriétaire d’iPhone 17 Pro Max a déclaré que même le personnel d’assistance Apple a reconnu le problème après de longs appels de dépannage. Plusieurs utilisateurs ont confirmé que la recherche dans Calendrier fonctionne toujours sur macOS 26 et iPadOS 26, limitant le problème aux iPhone sous iOS 26.

Solutions temporaires partagées par les utilisateurs

Certains utilisateurs ont trouvé une solution de contournement. Les étapes sont les suivantes :

Ouvrez Réglages sur votre iPhone. Allez dans applications > calendrier > recherche. Désactivez les deux paramètres de recherche. Redémarrez votre appareil. Réactivez les paramètres de recherche. Attendez plusieurs minutes que l’index de recherche se reconstruise.

Plusieurs personnes rapportent qu’après avoir suivi ces étapes, la recherche dans Calendrier a recommencé à fonctionner, bien que parfois seulement après avoir attendu 20 à 30 minutes. Pour d’autres, la solution n’a pas fonctionné de manière constante.

Réponse d’Apple

Les représentants du support Apple ont informé les clients concernés que l’entreprise est consciente du problème. Une correction arrivera dans une future mise à jour iOS. Apple n’a pas confirmé si elle sera incluse dans iOS 26.0.1 ou dans la version plus large d’iOS 26.1, qui est déjà en version bêta publique à ce jour.

Pour l’instant, les utilisateurs qui dépendent de la recherche dans Calendrier doivent soit utiliser Spotlight comme alternative, soit essayer la solution de contournement des paramètres. Gardez votre iPhone à jour jusqu’à ce qu’Apple déploie une solution permanente.