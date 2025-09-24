iOS 26-update zorgt voor problemen met zoeken in agenda-app

Apple’s nieuwste iOS 26-update heeft een frustrerende bug geïntroduceerd voor veel iPhone-eigenaren. De zoekfunctie in de Agenda-app, een kernfunctie die wordt gebruikt om snel verleden en toekomstige evenementen te vinden, werkt niet meer voor sommige gebruikers.

Meldingen tonen aan dat het probleem meerdere iPhone-modellen treft, waaronder de iPhone 13 mini tot en met de iPhone 17 Pro. De bug verscheen voor het eerst tijdens het bètatesten van iOS 26, maar de klachten zijn luider geworden sinds de publieke release vorige week.

Wat gebruikers ervaren

Getroffen iPhone-eigenaren zeggen dat het zoeken naar evenementen in Agenda geen resultaten oplevert, zelfs als het evenement bestaat. Het probleem lijkt inconsistent. Sommige zoekwoorden werken nog steeds, terwijl andere mislukken. Dit wisselvallige gedrag maakt de functie onbetrouwbaar.

Zoals gemeld door MacRumors, is de bug niet universeel. Sommige gebruikers melden dat het zoeken in Agenda normaal blijft functioneren. Anderen merken op dat zoeken nog steeds werkt via Spotlight of Siri, maar niet direct in de Agenda-app.

Feedback van de community

Op Apple’s officiële Support Community legde een iPhone 15 Pro Max-gebruiker uit dat na de update naar iOS 26 geen enkele zoekopdracht resultaten opleverde. Standaard probleemoplossing, zoals het uitschakelen van Agenda in iCloud, het herstarten van het apparaat en het aanpassen van instellingen, hielp niet. Ze beschreven het probleem als een systeembug in plaats van een configuratiefout.

Andere gebruikers hadden dezelfde ervaring op Reddit en Facebook groepen. Een iPhone 17 Pro Max-eigenaar zei dat zelfs Apple Support-medewerkers het probleem erkenden na langdurige probleemoplossende gesprekken. Verschillende gebruikers bevestigden dat het zoeken in Agenda nog steeds werkt op macOS 26 en iPadOS 26, waardoor het probleem zich beperkt tot iPhones met iOS 26.

Tijdelijke oplossingen gedeeld door gebruikers

Sommige gebruikers hebben een workaround gevonden. De stappen zijn:

Open Instellingen op je iPhone. Ga naar apps > agenda > zoeken. Schakel beide zoekinstellingen uit. Start je apparaat opnieuw op. Schakel de zoekinstellingen weer in. Wacht enkele minuten tot de zoekindex opnieuw is opgebouwd.

Meerdere mensen melden dat na het volgen van deze stappen het zoeken in Agenda weer werkte, hoewel soms pas na 20 tot 30 minuten wachten. Voor anderen hield de oplossing niet consistent stand.

Apple’s reactie

Apple’s supportmedewerkers vertelden getroffen klanten dat het bedrijf zich bewust is van het probleem. Er komt een oplossing in een toekomstige iOS-update. Apple heeft niet bevestigd of deze in iOS 26.0.1 of de bredere iOS 26.1-release zal komen, die vanaf vandaag al in publieke bèta is.

Voorlopig moeten gebruikers die afhankelijk zijn van het zoeken in Agenda ofwel Spotlight als alternatief gebruiken, ofwel de instellingen-workaround proberen. Houd je iPhone up-to-date totdat Apple een permanente oplossing uitbrengt.