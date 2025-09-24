La actualización de iOS 26 daña la búsqueda en la aplicación Calendario

La última actualización de iOS 26 de Apple ha introducido un error frustrante para muchos propietarios de iPhone. La función de búsqueda de la aplicación Calendario, una función básica que se utiliza para encontrar rápidamente eventos pasados y futuros, ha dejado de funcionar para algunos usuarios.

Los informes muestran que el problema afecta a varios modelos de iPhone, desde el iPhone 13 mini hasta el iPhone 17 Pro. El error apareció por primera vez durante las pruebas beta de iOS 26, pero las quejas han aumentado desde el lanzamiento público la semana pasada.

Qué están experimentando los usuarios

Los propietarios de iPhone afectados dicen que la búsqueda de eventos en Calendario no devuelve ningún resultado, incluso cuando el evento existe. El problema parece inconsistente. Algunas palabras clave siguen funcionando, mientras que otras fallan. Este comportamiento aleatorio hace que la función no sea fiable.

Según informa MacRumors, el error no es universal. Algunos usuarios informan de que la búsqueda en Calendario sigue funcionando normalmente. Otros señalan que la búsqueda sigue funcionando a través de Spotlight o Siri, pero no directamente dentro de la aplicación Calendario.

Comentarios de la comunidad

En la Comunidad de soporte oficial de Apple, un usuario de iPhone 15 Pro Max explicó que, tras actualizar a iOS 26, ninguna búsqueda devolvía resultados. La solución de problemas estándar, como desactivar Calendario en iCloud, reiniciar el dispositivo y ajustar la configuración, no ayudó. Describieron el problema como un error a nivel de sistema en lugar de un error de configuración.

Otros usuarios tuvieron la misma experiencia en grupos de Reddit y Facebook. Un propietario de un iPhone 17 Pro Max dijo que incluso el personal de soporte de Apple reconoció el problema después de largas llamadas de solución de problemas. Varios usuarios confirmaron que la búsqueda en Calendario sigue funcionando en macOS 26 e iPadOS 26, lo que reduce el problema a los iPhones que ejecutan iOS 26.

Soluciones temporales compartidas por los usuarios

Algunos usuarios han encontrado una solución alternativa. Los pasos son los siguientes:

Abre Ajustes en tu iPhone. Ve a aplicaciones > calendario > buscar. Desactiva ambas opciones de búsqueda. Reinicia el dispositivo. Vuelve a activar la configuración de búsqueda. Espera varios minutos para que se reconstruya el índice de búsqueda.

Varias personas informan de que, tras seguir estos pasos, la búsqueda en Calendario volvió a funcionar, aunque a veces solo después de esperar entre 20 y 30 minutos. Para otros, la solución no se mantuvo de forma consistente.

Respuesta de Apple

Los representantes de soporte de Apple dijeron a los clientes afectados que la empresa es consciente del problema. Llegará una solución en una futura actualización de iOS. Apple no ha confirmado si llegará en iOS 26.0.1 o en la versión más amplia de iOS 26.1, que ya está en beta pública a partir de hoy.

Por ahora, los usuarios que confían en la búsqueda en Calendario deben utilizar Spotlight como sustituto o intentar la solución alternativa de configuración. Mantén tu iPhone actualizado hasta que Apple envíe una solución permanente.