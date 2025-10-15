iPad Pro M5 vs. iPad Pro M4: Was ist der tatsächliche Unterschied?

Apple hat heute das M5 iPad Pro angekündigt, mit verbesserten internen Komponenten und erweiterten drahtlosen Funktionen; hier ist eine Aufschlüsselung und ein Vergleich mit der M4-Generation. Sie werden sehen, wo die Verbesserungen wichtig sind und wo sie keinen Unterschied machen. Sie erhalten Klarheit über Leistung, Design und Auswirkungen in der Praxis. Dies können Sie nutzen, um zu beurteilen, ob Sie jetzt upgraden müssen oder warten sollten.

Leistungs- und Arbeitsspeicherunterschiede

Alles beginnt mit dem Chip. Der M5 von Apple erhöht die Bandbreite und die standardmäßige Speicherobergrenze, wodurch Multitasking reibungsloser wird. Diese Verbesserungen reduzieren Verlangsamungen bei der Bearbeitung großer Projekte oder beim Wechsel zwischen Kreativwerkzeugen. Auch umfangreiche Exporte werden dank der zusätzlichen Effizienz schneller abgeschlossen.

Auf dem Papier liefert der M5 153 GB/s vereinheitlichte Speicherbandbreite über alle Konfigurationen hinweg, während der M4 maximal 120 GB/s erreicht. Die meisten M5-Modelle werden mit 12 GB RAM ausgeliefert, gegenüber den 8 GB des M4 als Basis. Die 1 TB und 2 TB Versionen verfügen weiterhin über 16 GB für maximale Reserven.

Tabelle der Kerndaten

Kategorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 CPU Bis zu 10-Core CPU Bis zu 10-Core CPU GPU 10-Core mit Neuralen Beschleunigern 10-Core mit Raytracing Neural Engine 16-Core, schnellere Generation 16-Core Vereinigte Speicherbandbreite 153 GB/s 120 GB/s RAM-Varianten 12 GB bei 256 GB und 512 GB 8 GB bei 256 GB und 512 GB RAM bei 1 TB und 2 TB 16 GB 16 GB Medien-Engine 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW

Die Angaben stammen direkt aus den technischen Spezifikationen von Apple. Sie spiegeln Kernunterschiede wider, die anspruchsvolle Projekte heute beeinflussen. Sie setzen auch Erwartungen für Arbeitslasten, die Arbeitsspeicher, GPU und Medien-Engines beanspruchen. Sie helfen Ihnen, mit Zuversicht und ohne Rätselraten oder Spekulationen zu entscheiden.

Display, Größe und Verarbeitung

Das Display-Erlebnis bleibt zwischen beiden Generationen konsistent. Apple verwendet weiterhin das Ultra Retina XDR Tandem OLED mit ProMotion, P3-Farbraum und True Tone. Die Option mit Nanotexturglas ist weiterhin exklusiv für High-End-Konfigurationen. Beide Designs behalten das gleiche leichte, schlanke Gehäuse bei, das sich im täglichen Gebrauch hochwertig anfühlt.

Die Abmessungen sind nahezu identisch. Die 13-Zoll-Modelle bleiben bei 5,1 Millimetern, während die 11-Zoll-Varianten bei 5,3 Millimetern liegen. Gewichtsunterschiede sind minimal, wodurch beide Modelle leicht zu transportieren und für lange Sessions zu verwenden sind.

Design- und Display-Tabelle

Kategorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 Display Ultra Retina XDR, Tandem OLED Ultra Retina XDR, Tandem OLED Bildwiederholrate ProMotion 10 Hz bis 120 Hz ProMotion 10 Hz bis 120 Hz Nanotextur-Option Verfügbar bei 1 TB und 2 TB Verfügbar bei 1 TB und 2 TB Dicke 11 Zoll 5,3 mm 5,3 mm Klasse Dicke 13 Zoll 5,1 mm 5,1 mm Helligkeit 1000 Nits SDR, 1600 Nits HDR-Spitze 1000 Nits SDR, 1600 Nits HDR-Spitze

Die Werte spiegeln die aktuellen Spezifikationsseiten von Apple für jedes Modell wider. Sie bestätigen die Gleichheit der Panels, die für Farbarbeiten wichtig sind, und sie bestätigen auch das dünne Design, das den Komfort bei langen Sessions verbessert. Sie halten die Erwartungen für jeden, der zwischen Größen wechselt, auf dem Boden.

Drahtlos, E/A und Kameras

Die Netzwerkverbindung macht einen bedeutenden Sprung. Der M5 führt Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 über Apples N1-Chip ein und ersetzt damit den Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 Stack. Mobilfunkvarianten verwenden jetzt das von Apple entwickelte C1X-Modem, was Effizienz und Latenz verbessert. Thunderbolt über USB 4 bleibt erhalten und sichert die Unterstützung professioneller Zubehörteile.

Die Kameras hingegen bleiben gleich. Beide iPads verfügen über einen 12-Megapixel-Rücksensor und eine 12-Megapixel-Frontkamera im Querformat mit Center Stage. Die Audioqualität bleibt ebenfalls stark mit vier Lautsprechern und Mikrofonen in Studioqualität.

Konnektivitätstabelle

Kategorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 Wi-Fi Wi-Fi 7 mit Apple N1 Wi-Fi 6E Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 5.3 Mobilfunk Apple C1X Modem, 5G Qualcomm Klasse 5G Modem Anschluss Thunderbolt / USB 4 Thunderbolt / USB 4 Externes Display Bis zu 6K bei 60 Hz Bis zu 6K bei 60 Hz

Details zu Drahtlos und E/A stammen von Apples Spezifikationsseiten. Sie beschreiben praktische Unterschiede, die Sie in modernen Netzwerkumgebungen spüren. Sie zeigen auch die Gleichheit der Anschlüsse auf, auf die Kreative täglich angewiesen sind. Sie helfen Ihnen, Zubehör und externe Workflows mit Zuversicht zu planen.

Was das für Ihre Arbeit bedeutet

Ein Upgrade ist sinnvoll, wenn Sie ständig an Leistungsgrenzen stoßen oder auf anspruchsvolle KI-Aufgaben angewiesen sind. Flüssigeres Multitasking und schnellere Reaktion in Pro-Apps machen den eigentlichen Unterschied aus. Nutzer, deren Arbeitslasten gering bleiben, können am M4 festhalten, ohne viel zu verpassen. Beide fühlen sich im täglichen Gebrauch immer noch schnell und zuverlässig an.

Kurze Kaufempfehlungen

Sie bearbeiten Multi-Stream ProRes oder große RAW-Datensätze unter engen Fristen. Wählen Sie M5 für schnelleren Durchsatz und Stabilität.

für schnelleren Durchsatz und Stabilität. Sie verlassen sich auf On-Device-KI-Funktionen in den Bereichen Schreiben und Medien. Wählen Sie M5 für eine stärkere Apple Intelligence Leistung.

für eine stärkere Apple Intelligence Leistung. Sie lesen, kommentieren und nehmen täglich leichte Bearbeitungen vor. Behalten Sie M4 und sparen Sie Ihr Budget für Speicherplatz.

Fazit: Der M5 verfeinert Leistung, Arbeitsspeicher und Konnektivität, ohne das Display zu verändern. Betrachten Sie dies als ein Produktivitäts-Upgrade, nicht als ein Redesign. Sie werden den Gewinn spüren, wenn Ihr iPad bereits unter anspruchsvollen Aufgaben leidet, aber ansonsten bleibt das M4 ein starker professioneller Begleiter.